Pressekonferenz: Wenn Schmerz zur Krankheit wird – 25 Jahre Wiener Schmerzsymposium

Wien (OTS) -

Dienstag, 17. November 2026, 10:00 Uhr



Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien





Chronischer Schmerz wird heute auch als eigenständige, komplexe Erkrankung verstanden, bei der körperliche, neurologische und psychische Faktoren ineinandergreifen.

Die multimodale Schmerztherapie verbindet deshalb medikamentöse und interventionelle Verfahren, Bewegung, Rehabilitation und psychologische Behandlungsansätze zu individuell abgestimmten Behandlungskonzepten. Ziel ist es, Schmerzen zu lindern, die Lebensqualität und Selbstständigkeit der Patient:innen zu verbessern und ihre gesellschaftliche und berufliche Teilhabe zu stärken.



Mit mehr als 20.000 Schmerzbehandlungen jährlich verbindet die Klinische Abteilung für Schmerzmedizin der MedUni Wien und des AKH Wien umfassende klinische Erfahrung mit universitärer Forschung und der Entwicklung neuer Behandlungskonzepte.



Anlässlich des 25. Wiener Schmerzsymposiums 2026 stellen Expert:innen der MedUni Wien und des AKH Wien im Rahmen dieses Pressegesprächs aktuelle therapeutische Ansätze vor.



Am Podium informieren:

»Vom Schmerz als Symptom zum Schmerz als komplexe Erkrankung«

Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Sabine SATOR, Leiterin der Klinischen Abteilung für Schmerzmedizin, MedUni Wien/AKH Wien

»Neuigkeiten aus der universitären Schmerzmedizin: Bewegung wird zur Therapie«

Ao. Univ.-Prof. Dr. Richard CREVENNA, MBA, MSc, MSc, Leiter der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin, MedUni Wien/AKH Wien; Präsident der Österreichischen Schmerzgesellschaft und der Österreichischen Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation

»Schmerz und Psyche: Wie sich chronische Schmerzen psychologisch behandeln lassen«

Mag.a Dr.in Eva LEHNER-BAUMGARTNER, MBA, Leiterin der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie am Universitätsklinikum AKH Wien



Im Anschluss an die Podiumsbeiträge und die journalistische Fragerunde stehen

Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Andrea MICHALEK-SAUBERER, Stellvertretende Leiterin der Klinischen Abteilung für Schmerzmedizin, MedUni Wien/AKH Wien,

Univ.-Prof. Dr. med. Michael J. M. FISCHER, Leiter des Instituts für Physiologie, MedUni Wien,

Ursula SOMMER, MSc, Pflege- und Kompetenzentwicklung, Universitätsklinikum AKH Wien

für vertiefende Fragen zur Verfügung.



Das Pressegespräch findet in hybrider Form statt. Ihre Teilnahme ist sowohl Vorort als auch Online möglich.

