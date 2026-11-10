Tierquälerei: Hahn angenagelt – Tierschutz Austria setzt 1.000 Euro Kopfgeld aus und bringt Anzeige ein

Wien/Vösendorf/Fladnitz (OTS) -

Ein unbekannter Täter ist in einen Hühnerstall im oststeirischen Fladnitz im Raabtal (Bezirk Südoststeiermark) eingedrungen, hat einen Hahn an eine Hühnerstange genagelt. Tierschutz Austria (Wiener Tierschutzverein) hat bei der Staatsanwaltschaft Graz Anzeige gegen unbekannte Täter erstattet und setzt 1.000 Euro Belohnung für die Ergreifung des Täters aus. Die Summe kommt bei rechtskräftiger Verurteilung des Täters zur Auszahlung.

Der Täter verschaffte sich Zutritt zum Hühnerstall und tötete den Hahn. Bereits vor einem Jahr war auf demselben Anwesen eine Henne auf vergleichbare Weise aufgenagelt worden. Die Anzeige umfasst den Verdacht der Tierquälerei gemäß § 222 StGB, der Sachbeschädigung gemäß § 125 StGB sowie der gefährlichen Drohung gemäß § 107 StGB. Die betroffenen Personen fühlen sich durch die wiederholte Tat bedroht.

„ Wer ein Tier auf diese Weise tötet und zur Schau stellt, überschreitet jede Grenze der Moral. Deshalb setzen wir 1.000 Euro Belohnung aus und haben Anzeige erstattet “, so Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab unter der Telefonnummer 059133/6125 in Verbindung zu setzen.



Der Wiener Tierschutzverein nimmt in letzter Zeit leider eine steigende Anzahl tierquälerischer Akte vor – und bedauert, dass die öffentliche Hand wenig unternimmt, dass es einen sinnvollen Dialog gibt, so Aschauer.



Fotos (honorarfrei)

Tierschutz Austria - Wiener Tierschutzverein | Flickr

