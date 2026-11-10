Deloitte Studie: Finanzabteilungen sehen Aufholbedarf bei Digitalisierung und KI

Wien (OTS) -

Rechnungen automatisch freigeben, Zahlläufe digital abwickeln und Daten ohne manuelle Übertragung verarbeiten: Die Digitalisierung hat viele Abläufe im Finanzbereich verändert. Doch während Unternehmen seit Jahren in Automatisierung und neue Systeme investieren, steigen die technologischen Möglichkeiten und Anforderungen weiter. Generative Künstliche Intelligenz eröffnet neue Perspektiven, wird aber noch selten umfassend in Finanzprozesse integriert.

Die Digitalisierung des Finanzbereichs hat für österreichische Unternehmen einen hohen Stellenwert. 84 % stufen die Digitalisierung der Abteilung als wichtig oder sehr wichtig ein. Zwischen Anspruch und Umsetzung klafft aber eine Lücke. Das zeigt eine aktuelle Deloitte Studie unter rund 280 Unternehmen in Österreich. Denn der wahrgenommene Digitalisierungsgrad ist gegenüber 2023 von 70 % auf 60 % gesunken.

„ Was vor einigen Jahren als digitaler Fortschritt galt, wird heute vielfach vorausgesetzt. Es geht längst nicht mehr nur um papierlose Abläufe. Digitale Prozesse sollen die Qualität der Finanzfunktion verbessern und schnellere Entscheidungen ermöglichen. Dieser gestiegene Anspruch trägt dazu bei, dass Unternehmen ihren Digitalisierungsgrad heute kritischer bewerten “, erklärt Katrin Demelius, Partnerin bei Deloitte Österreich.

Schnellere Ergebnisse, höhere Qualität

Bisherige Digitalisierungsmaßnahmen zeigen ihre stärkste Wirkung bei der Geschwindigkeit und Qualität von Prozessen. Standardisierte Abläufe wie Rechnungsfreigaben und Zahlläufe sind heute weitgehend automatisiert. Neues Potenzial sehen die Befragten vor allem in komplexeren Bereichen wie Planung und Forecasting, Reporting und Dashboarding.

„ Der nächste Schritt der Digitalisierung geht über die Automatisierung einzelner Routinetätigkeiten hinaus. Wenn Daten schneller und verlässlicher verfügbar sind, können Finanzteams Entwicklungen früher erkennen und Planungen laufend anpassen. Unternehmen sollten gezielt die Prozesse weiterentwickeln, bei denen sich ein messbarer Mehrwert für die Finanzfunktion erzielen lässt “, so Katrin Demelius.

KI spart Zeit, ist aber selten fest in Prozesse eingebunden

Jedes zweite Unternehmen erzielt bereits konkreten Nutzen durch KI, vor allem Zeitersparnis. Dennoch setzen erst 21 % generative Künstliche Intelligenz produktiv ein. Bislang werden damit vorrangig einzelne Arbeitsschritte unterstützt, eine feste Integration in die Finanzprozesse ist deutlich seltener.

Eine wesentliche Hürde ist die technische Infrastruktur: Die Hälfte der Unternehmen nennt Probleme mit Systemen und Schnittstellen als eines der größten Hindernisse ihrer Digitalisierung. Doch gerade für anspruchsvollere Anwendungen müssen Daten aus unterschiedlichen Systemen zuverlässig zusammengeführt und nutzbar gemacht werden. Andernfalls bleiben manuelle Übertragungen und zusätzlicher Kontrollaufwand bestehen.

„ Damit KI ihr Potenzial entfalten kann, müssen Unternehmen nicht ihre gesamte Systemlandschaft auf einmal erneuern. Sinnvoller ist es, bei einem konkreten Problem anzusetzen und den erwarteten Nutzen zu definieren. Anschließend können gezielt jene Daten, Systeme und Kompetenzen verbessert werden, die für die Umsetzung tatsächlich erforderlich sind “, erklärt Nicolás Viveros, Director bei Deloitte Österreich.

Kompetenzaufbau und Verantwortlichkeiten sind entscheidend

Neben der Technik rücken auch die Kompetenzen der Mitarbeitenden in den Fokus. Fachliches und technisches Know-how müssen zusammengebracht und Verantwortlichkeiten klar geregelt werden. Aktuell sehen zwei Drittel der Befragten fehlende KI-Kompetenzen als größte Kompetenzlücke ihrer Teams, gefolgt von IT- und Systemkenntnissen (40 %).

„ Nicht alle Mitarbeitenden müssen zu KI-Expertinnen und -Experten werden. Sie müssen aber geeignete Anwendungsbereiche erkennen und Ergebnisse kritisch beurteilen können. Es braucht gezielten Kompetenzaufbau und klar definierte Schlüsselrollen. Nur wenn technologische und fachliche Expertise zusammenkommen, lässt sich Mehrwert für das Unternehmen schaffen “, so Nicolás Viveros abschließend.



Zum Download:

Deloitte Studie Digitalisierung im Realitätscheck

Foto Katrin Demelius Credits Deloitte/feelimage

Foto Nicolás Viveros Credits Deloitte/feelimage





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