- 10.11.2026, 08:30:33
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Digitale Souveränität in Europa: Wege zu mehr Unabhängigkeit und Resilienz
Wie Unternehmen digitale Abhängigkeiten reduzieren, regulatorische Sicherheit stärken und ihre Handlungsfähigkeit nachhaltig sichern.
Digitale Souveränität bedeutet, auch in Krisensituationen handlungsfähig zu bleiben. Unternehmen müssen daher einseitige Anbieterabhängigkeiten in kritischen Bereichen vermeiden, die im Extremfall die Geschäftskontinuität gefährden können.
Geopolitische Unsicherheiten, verschärfte regulatorische Anforderungen und wachsende Abhängigkeiten von globalen Technologieanbietern machen digitale Souveränität zu einem entscheidenden Wettbewerbs- und Resilienzfaktor für Unternehmen.
Digitale Souveränität ist ein strategisches Unternehmensthema
Die Kontrolle über Daten, Technologien und digitale Wertschöpfungsketten ist längst kein rein technisches Thema mehr. Digitale Souveränität betrifft zentrale Unternehmensbereiche – von IT und Informationssicherheit über Governance und Compliance bis hin zu Einkauf, Enterprise Architecture Management und Unternehmensstrategie.
Unternehmen, die ihre digitale Souveränität stärken, schützen geschäftskritische Informationen und gewinnen größere Flexibilität bei zukünftigen Technologieentscheidungen.
„Digitale Souveränität bedeutet, auch in Krisensituationen handlungsfähig zu bleiben. Unternehmen müssen daher einseitige Anbieterabhängigkeiten in kritischen Bereichen vermeiden, die im Extremfall die Geschäftskontinuität gefährden können.“ Dr.-Ing. Wolfgang K. Walter, Partner bei EFS Consulting & Lead Auditor
Orientierung und konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen auf einen Blick
Wie Organisationen technologische Abhängigkeiten systematisch reduzieren, regulatorische Anforderungen erfüllen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken können, zeigt EFS Consulting im Whitepaper „Digitale Souveränität in Europa – Abhängigkeiten reduzieren, Kontrolle stärken & nachhaltige Resilienz sichern“.
Unternehmen werden damit angeleitet, den eigenen Reifegrad zu bewerten und eine nachhaltige Souveränitätsstrategie zu entwickeln.
Inhalte Whitepaper im Überblick
- Digitale Souveränität verstehen: Unterschiede zwischen digitaler Souveränität und Datensouveränität sowie strategische Bedeutung für Unternehmen.
- Abhängigkeiten erkennen und reduzieren: Überblick über technologische und rechtliche Einflussfaktoren digitaler Souveränität – von Vendor Lock-ins bis zu DSGVO, NIS2, EU AI Act und Data Act.
- Zentrale Handlungsfelder identifizieren: Data Governance, Compliance, IT-Architektur, Vendor-Strategien sowie Beschaffungs- und Freigabeprozesse.
- Europäische Alternativen bewerten: Einblick in souveräne Cloud-, Infrastruktur-, Plattform- und KI-Lösungen aus Europa.
- Praxisorientierter 5-Punkte-Plan: Konkrete Empfehlungen zur systematischen Steigerung der digitalen Souveränität im Unternehmen.
Über die Autor:innen
Dr.-Ing. Wolfgang K. Walter, Liliana Simon, Felix Meizer, Irakli Dshandshgava und Melanie Witczak bündeln umfangreiche Expertise und jahrelange Projekterfahrung in den Bereichen digitale Transformation, Informationssicherheit, Compliance, Cloud-Souveränität und Enterprise Architecture Management.
Über EFS Consulting
EFS Consulting ist die größte unabhängige Unternehmensberatung Österreichs. Mit Hauptsitz in Wien und weiteren Offices in China, den USA sowie Europa realisieren wir interdisziplinäre Projekte in Asien, Amerika und Europa. Unsere Wurzeln liegen im Bereich Automotive. Davon ausgehend haben wir Kompetenzen in vielen weiteren Branchen und Bereichen – wie etwa IT-, Cyber- und Informationssicherheit sowie Digitalisierung – aufgebaut.
Whitepaper kostenlos verfügbar
Das Whitepaper richtet sich an Entscheider:innen aus IT, Informationssicherheit, Enterprise Architecture, Compliance sowie dem Top-Management und steht kostenlos zum Download bereit.
Rückfragen & Kontakt
EFS Unternehmensberatung GesmbH
Mag. (FH) Barbara Mrstik
Telefon: +43 676 699 53 98
E-Mail: [email protected]
Website: https://efs.consulting/
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