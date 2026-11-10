  • 10.11.2026, 08:30:33
  • /
  • OTS0016

Digitale Souveränität in Europa: Wege zu mehr Unabhängigkeit und Resilienz

Wie Unternehmen digitale Abhängigkeiten reduzieren, regulatorische Sicherheit stärken und ihre Handlungsfähigkeit nachhaltig sichern.

Neues Whitepaper von EFS Consulting zeigt, wie Unternehmen digitale Souveränität strategisch aufbauen und nutzen können, um ihre Handlungsfähigkeit langfristig zu sichern.

Digitale Souveränität bedeutet, auch in Krisensituationen handlungsfähig zu bleiben. Unternehmen müssen daher einseitige Anbieterabhängigkeiten in kritischen Bereichen vermeiden, die im Extremfall die Geschäftskontinuität gefährden können.

Dr.-Ing. Wolfgang K. Walter, Partner bei EFS Consulting & Lead Auditor

1/1
Wien (OTS) - 

Geopolitische Unsicherheiten, verschärfte regulatorische Anforderungen und wachsende Abhängigkeiten von globalen Technologieanbietern machen digitale Souveränität zu einem entscheidenden Wettbewerbs- und Resilienzfaktor für Unternehmen.

Digitale Souveränität ist ein strategisches Unternehmensthema

Die Kontrolle über Daten, Technologien und digitale Wertschöpfungsketten ist längst kein rein technisches Thema mehr. Digitale Souveränität betrifft zentrale Unternehmensbereiche – von IT und Informationssicherheit über Governance und Compliance bis hin zu Einkauf, Enterprise Architecture Management und Unternehmensstrategie.

Unternehmen, die ihre digitale Souveränität stärken, schützen geschäftskritische Informationen und gewinnen größere Flexibilität bei zukünftigen Technologieentscheidungen.

„Digitale Souveränität bedeutet, auch in Krisensituationen handlungsfähig zu bleiben. Unternehmen müssen daher einseitige Anbieterabhängigkeiten in kritischen Bereichen vermeiden, die im Extremfall die Geschäftskontinuität gefährden können.“ Dr.-Ing. Wolfgang K. Walter, Partner bei EFS Consulting & Lead Auditor

Orientierung und konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen auf einen Blick

Wie Organisationen technologische Abhängigkeiten systematisch reduzieren, regulatorische Anforderungen erfüllen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken können, zeigt EFS Consulting im Whitepaper „Digitale Souveränität in Europa – Abhängigkeiten reduzieren, Kontrolle stärken & nachhaltige Resilienz sichern“.

Unternehmen werden damit angeleitet, den eigenen Reifegrad zu bewerten und eine nachhaltige Souveränitätsstrategie zu entwickeln.

Inhalte Whitepaper im Überblick

  • Digitale Souveränität verstehen: Unterschiede zwischen digitaler Souveränität und Datensouveränität sowie strategische Bedeutung für Unternehmen.
  • Abhängigkeiten erkennen und reduzieren: Überblick über technologische und rechtliche Einflussfaktoren digitaler Souveränität – von Vendor Lock-ins bis zu DSGVO, NIS2, EU AI Act und Data Act.
  • Zentrale Handlungsfelder identifizieren: Data Governance, Compliance, IT-Architektur, Vendor-Strategien sowie Beschaffungs- und Freigabeprozesse.
  • Europäische Alternativen bewerten: Einblick in souveräne Cloud-, Infrastruktur-, Plattform- und KI-Lösungen aus Europa.
  • Praxisorientierter 5-Punkte-Plan: Konkrete Empfehlungen zur systematischen Steigerung der digitalen Souveränität im Unternehmen.

Über die Autor:innen

Dr.-Ing. Wolfgang K. Walter, Liliana Simon, Felix Meizer, Irakli Dshandshgava und Melanie Witczak bündeln umfangreiche Expertise und jahrelange Projekterfahrung in den Bereichen digitale Transformation, Informationssicherheit, Compliance, Cloud-Souveränität und Enterprise Architecture Management.

Über EFS Consulting

EFS Consulting ist die größte unabhängige Unternehmensberatung Österreichs. Mit Hauptsitz in Wien und weiteren Offices in China, den USA sowie Europa realisieren wir interdisziplinäre Projekte in Asien, Amerika und Europa. ​Unsere Wurzeln liegen im Bereich Automotive. Davon ausgehend haben wir Kompetenzen in vielen weiteren Branchen und Bereichen – wie etwa IT-, Cyber- und Informationssicherheit sowie Digitalisierung – aufgebaut.

Whitepaper kostenlos verfügbar

Das Whitepaper richtet sich an Entscheider:innen aus IT, Informationssicherheit, Enterprise Architecture, Compliance sowie dem Top-Management und steht kostenlos zum Download bereit.

Rückfragen & Kontakt

EFS Unternehmensberatung GesmbH
Mag. (FH) Barbara Mrstik
Telefon: +43 676 699 53 98
E-Mail: [email protected]
Website: https://efs.consulting/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Neues Whitepaper von EFS Consulting zeigt, wie Unternehmen digitale Souveränität strategisch aufbauen und nutzen können, um ihre Handlungsfähigkeit langfristig zu sichern. [Bild, 173.7KB]
Vorschau Bild von Bild (vlnr): Dr. Wolfgang Walter, Liliana Simon, Irakli Dshandshgava, Felix Meizer [Bild, 10.36MB]

EFS Unternehmensberatung GesmbH

Rückfragen & Kontakt

EFS Unternehmensberatung GesmbH
Mag. (FH) Barbara Mrstik
Telefon: +43 676 699 53 98
E-Mail: [email protected]
Website: https://efs.consulting/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright