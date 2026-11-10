Digitale Souveränität in Europa: Wege zu mehr Unabhängigkeit und Resilienz

Wien (OTS) -

Geopolitische Unsicherheiten, verschärfte regulatorische Anforderungen und wachsende Abhängigkeiten von globalen Technologieanbietern machen digitale Souveränität zu einem entscheidenden Wettbewerbs- und Resilienzfaktor für Unternehmen.

Digitale Souveränität ist ein strategisches Unternehmensthema

Die Kontrolle über Daten, Technologien und digitale Wertschöpfungsketten ist längst kein rein technisches Thema mehr. Digitale Souveränität betrifft zentrale Unternehmensbereiche – von IT und Informationssicherheit über Governance und Compliance bis hin zu Einkauf, Enterprise Architecture Management und Unternehmensstrategie.

Unternehmen, die ihre digitale Souveränität stärken, schützen geschäftskritische Informationen und gewinnen größere Flexibilität bei zukünftigen Technologieentscheidungen.

„Digitale Souveränität bedeutet, auch in Krisensituationen handlungsfähig zu bleiben. Unternehmen müssen daher einseitige Anbieterabhängigkeiten in kritischen Bereichen vermeiden, die im Extremfall die Geschäftskontinuität gefährden können.“ Dr.-Ing. Wolfgang K. Walter, Partner bei EFS Consulting & Lead Auditor

Orientierung und konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen auf einen Blick

Wie Organisationen technologische Abhängigkeiten systematisch reduzieren, regulatorische Anforderungen erfüllen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken können, zeigt EFS Consulting im Whitepaper „Digitale Souveränität in Europa – Abhängigkeiten reduzieren, Kontrolle stärken & nachhaltige Resilienz sichern“.

Unternehmen werden damit angeleitet, den eigenen Reifegrad zu bewerten und eine nachhaltige Souveränitätsstrategie zu entwickeln.

Inhalte Whitepaper im Überblick

Digitale Souveränität verstehen: Unterschiede zwischen digitaler Souveränität und Datensouveränität sowie strategische Bedeutung für Unternehmen.

Unterschiede zwischen digitaler Souveränität und Datensouveränität sowie strategische Bedeutung für Unternehmen. Abhängigkeiten erkennen und reduzieren: Überblick über technologische und rechtliche Einflussfaktoren digitaler Souveränität – von Vendor Lock-ins bis zu DSGVO, NIS2, EU AI Act und Data Act.

Überblick über technologische und rechtliche Einflussfaktoren digitaler Souveränität – von Vendor Lock-ins bis zu DSGVO, NIS2, EU AI Act und Data Act. Zentrale Handlungsfelder identifizieren: Data Governance, Compliance, IT-Architektur, Vendor-Strategien sowie Beschaffungs- und Freigabeprozesse.

Data Governance, Compliance, IT-Architektur, Vendor-Strategien sowie Beschaffungs- und Freigabeprozesse. Europäische Alternativen bewerten: Einblick in souveräne Cloud-, Infrastruktur-, Plattform- und KI-Lösungen aus Europa.

Einblick in souveräne Cloud-, Infrastruktur-, Plattform- und KI-Lösungen aus Europa. Praxisorientierter 5-Punkte-Plan: Konkrete Empfehlungen zur systematischen Steigerung der digitalen Souveränität im Unternehmen.

Über die Autor:innen

Dr.-Ing. Wolfgang K. Walter, Liliana Simon, Felix Meizer, Irakli Dshandshgava und Melanie Witczak bündeln umfangreiche Expertise und jahrelange Projekterfahrung in den Bereichen digitale Transformation, Informationssicherheit, Compliance, Cloud-Souveränität und Enterprise Architecture Management.

Über EFS Consulting

EFS Consulting ist die größte unabhängige Unternehmensberatung Österreichs. Mit Hauptsitz in Wien und weiteren Offices in China, den USA sowie Europa realisieren wir interdisziplinäre Projekte in Asien, Amerika und Europa. ​Unsere Wurzeln liegen im Bereich Automotive. Davon ausgehend haben wir Kompetenzen in vielen weiteren Branchen und Bereichen – wie etwa IT-, Cyber- und Informationssicherheit sowie Digitalisierung – aufgebaut.