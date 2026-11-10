Termine am 10. November 2026 in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



09.30 Uhr, Pressekonferenz der ÖVP zum Thema Causa MA 11 - Aufklärung jetzt! mit Markus Figl, Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei und Sabine Keri, Gemeinderätin und Familiensprecherin der Wiener Volkspartei (Wiener Volkspartei, Lichtenfelsgasse 7, Sitzungssaal im Erdgeschoss, 1010 Wien), Anmeldung erforderlich unter [email protected]

17.30 Uhr (Treffpunkt: 17.15 Uhr), Erstes Erstrahlen des „Herzerlbaums“ mit Bürgermeister Michael Ludwig, (Rathausplatz, Ecke Felderstraße). Da der Rathausplatz zu diesem Zeitpunkt noch als Baustelle gilt, werden Medienvertreter*innen um 17.15 Uhr direkt vom Treffpunkt abgeholt und zum Herzerlbaum begleitet. Anmeldung bitte unter [email protected] (Schluss) red

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