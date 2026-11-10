Bildungsreputation 2026: TU Wien führt in den Medien, JKU Linz in KI-Antworten

Wien (OTS) -

Die Technische Universität Wien führt das Medienranking der öffentlichen Universitäten in Österreich an. Bei der KI-Reputation liegt die Johannes Kepler Universität Linz (JKU) an der Spitze. Das zeigt die Studie „Bildungsreputation 2026“ von PER Insight (vormals IMWF Austria). Sie erscheint zum dritten Mal, vergleicht dieses Jahr aber erstmals das Bild österreichischer Universitäten und Fachhochschulen in den Medien und in den Antworten von KI-Systemen.

Medien und KI prägen das Bild von Hochschulen

Welche Bildungsinstitution man für ein Studium oder eine Zusammenarbeit in Betracht zieht, hängt davon ab, was man über sie weiß und hört, welchen Ruf sie hat. Lange haben vor allem persönliche Erfahrungen und Medienberichte dieses Bild geprägt. Heute kommen KI-Systeme wie ChatGPT, Claude und Gemini hinzu. Sie beantworten Fragen, vergleichen Hochschulen und geben Empfehlungen.

„Medien und KI-Systeme zeigen oft unterschiedliche Seiten einer Hochschule“, sagt Axel Maireder, Geschäftsführer von PER Insight. „In den Medien geht es häufig um Forschung und aktuelle Ereignisse. Wer eine KI fragt, bekommt dagegen oft Informationen über Betreuung, Studienbedingungen oder Praxisnähe. Deshalb untersuchen wir nicht nur, wie Universitäten und FHs in den Medien dargestellt werden, sondern auch, welches Bild KI-Systeme von ihnen vermitteln.“

Forschung in den Medien, Studienbedingungen in KI-Antworten

Im Medienranking der öffentlichen Universitäten folgen auf die TU Wien die Universität Wien und die JKU Linz. Die Berichterstattung dreht sich häufig um Forschung, wissenschaftliche Leistungen und aktuelle Entwicklungen. Die TU Graz und die BOKU University vervollständigen die Top fünf.

In den KI-Antworten liegen hinter der JKU die Universität Klagenfurt und die Universität Innsbruck. Hier spielen neben Forschung und Studienangebot auch die Betreuung, Studienbedingungen und Praxisnähe eine wichtige Rolle. Die Wirtschaftsuniversität Wien liegt auf Platz vier. Auf Platz 5 der KI-Reputation liegt die Universität Wien.

FH Oberösterreich führt beide Rankings an

Bei den Fachhochschulen liegt die FH Oberösterreich sowohl in den Medien als auch in den KI-Antworten auf Platz eins. Im Medienranking folgen die Hochschule Campus Wien und die CU Hochschule Kärnten. In den KI-Antworten belegen die USTP Hochschule St. Pölten und das MCI Innsbruck die Plätze zwei und drei. Die FH JOANNEUM erreicht Platz vier.

In den KI-Antworten stehen bei Fachhochschulen häufig die Praxisnähe, die Verbindung zur Wirtschaft und die Betreuung in kleineren Gruppen im Vordergrund.

Unterschiedliche Spitzenreiter bei Privatuniversitäten

Bei den Privatuniversitäten führt die Danube Private University das Medienranking an. Dahinter liegen die Central European University (CEU) und die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU).

In den KI-Antworten liegt die CEU vorne, gefolgt von der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) und der PMU. Die New Design University und die Anton Bruckner Privatuniversität gehören ebenfalls zu den ersten fünf.

Welche Hochschulen empfiehlt die KI für einzelne Studienrichtungen?

Auch bei KI-Fragen nach konkreten Studienrichtungen zeigen sich klare Favoriten. Bei Psychologie liegt die Universität Salzburg vorne, bei Medizin die Medizinische Universität Graz und bei Architektur die TU Graz. Insgesamt hat PER Insight zwölf Studienbereiche untersucht und dabei öffentliche Universitäten, Fachhochschulen und Privatuniversitäten gemeinsam verglichen.

So wurde die Reputation gemessen

Für das Medienranking untersuchte PER Insight rund 157.000 Aussagen aus etwa 4.400 Online-Medien und sozialen Netzwerken. Die Beiträge stammen aus dem Zeitraum September 2025 bis August 2026.

Für die KI-Analyse stellte PER Insight im Oktober 2026 rund 5.800 Fragen an ChatGPT, Claude und Gemini. Die Antworten enthielten rund 307.000 Aussagen. Gefragt wurde aus der Sicht von Studieninteressierten, Studierenden, Unternehmen und der Öffentlichkeit.

Beide Analysen bewerten die Hochschulen in den Bereichen Forschung, Lehre und Service, Verantwortung, Management und Arbeitgeber. Im Medienranking wurde zusätzlich der Wissenstransfer berücksichtigt. Öffentliche Universitäten, Fachhochschulen und Privatuniversitäten wurden jeweils getrennt gereiht.

Was ist KI-Reputation?

KI-Reputation beschreibt das Bild, das KI-Systeme wie ChatGPT, Claude und Gemini von einer Organisation, Marke oder Person vermitteln. PER Insight untersucht, mit welchen Themen und Eigenschaften sie verbunden werden und wie die Systeme sie bewerten. Während Generative Engine Optimization (GEO) vor allem die strukturellen Voraussetzungen für Sichtbarkeit in KI-Antworten verbessern soll, beschäftigt sich KI-Reputation mit deren Inhalten: Was sagen KI-Systeme über eine Organisation und welches Bild vermitteln sie dabei?

Über PER Insight

PER Insight unterstützt Unternehmen dabei, die Wirkung ihrer Kommunikation besser zu verstehen und gezielter zu steuern. Dafür verbindet das Unternehmen Daten, Analysen und strategische Einordnung, von Medien- und Diskursanalysen über Cross-Channel-Analysen bis zur KI-Reputation. PER Insight ist Teil der PER Group und ging 2026 aus IMWF Austria hervor.