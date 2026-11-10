- 10.11.2026, 08:15:32
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APHELION Baumanagement revitalisiert Wiener Altbau und schafft neuen Wohnraum im Dachgeschoss
Kein Zinshaus ist wie das andere. Unterschiedliche Bausubstanz, technische Anforderungen und gewachsene Strukturen machen jedes Bestandsprojekt zu einer individuellen Aufgabe. Genau hier liegt eine der Stärken von APHELION Baumanagement. Das Eckzinshaus in der Kleistgasse in 1030 Wien zeigt, wie bestehende Substanz weiterentwickelt und gleichzeitig neuer Wohnraum geschaffen werden kann.
Wien, 10. November 2026 – Der Gebäudebestand zählt zu den wertvollsten Ressourcen einer gewachsenen Stadt, gerade in Wien. Ihn zu erhalten und gleichzeitig an heutige technische und funktionale Anforderungen anzupassen, erfordert Erfahrung und individuelle Lösungen. Als Generalplaner koordinierte APHELION die umfassende Revitalisierung und Weiterentwicklung des Zinshauses in der Kleistgasse 29. Neben der Erneuerung von Straßenfassade und Stiegenhaus wurden ausgewählte Bestandswohnungen um Balkone und Loggien ergänzt, ein neuer Personenaufzug errichtet und auch die Kellerräumlichkeiten umfassend aufgewertet.
Acht neue Wohnungen im Dachgeschoss
Ergänzend zur Revitalisierung des Bestands entstanden im zweigeschossigen Dachgeschoss acht neue Wohnungen. Jede Wohnung verfügt über eine eigene Freifläche in Form eines Balkons oder einer Terrasse. Bei der Umsetzung standen hochwertige Materialien und zeitgemäße Gebäudetechnik im Fokus. Damit wurde nicht nur bestehende Wiener Bausubstanz erhalten und technisch aufgewertet, sondern zugleich neuer Wohnraum innerhalb einer gewachsenen Stadtstruktur geschaffen.
Besichtigung und Vermarktung
Die Wohnungen befinden sich bereits in Vermarktung. Am 14. November bietet ein Open House in der Kleistgasse 29 Interessierten die Möglichkeit, die Liegenschaft persönlich zu besichtigen und sich über die verfügbaren Wohnungen und Möglichkeiten im Bestand zu informieren. Mehr Infos dazu unter: https://www.viennaestate.com/kleistgasse
Auf einen Blick
- Ausgewählte Wohnungen mit neuen Balkonen oder Loggien
- Großzügige Freiflächen für mehr Wohnqualität
- Revitalisierte Straßenfassade und aufgewertetes Stiegenhaus
- Neuer Personenaufzug in Errichtung
- Acht exklusive, klimatisierte Wohnungen im DG
Über die APHELION Baumanagement GmbH
APHELION ist spezialisiert auf bautechnische Dienstleistungen auf höchstem Niveau und gewährleistet eine umfassende Betreuung der ihr anvertrauten Immobilien. Mit einem Team aus erfahrenen Spezialisten der Bereiche Bauingenieurwesen und Immobilienwirtschaft setzt das Unternehmen anspruchsvolle Projekte termingerecht und in erstklassiger Qualität um. Die langjährige Expertise und das Engagement für innovative Lösungen machen APHELION zu einem verlässlichen Partner für komplexe Bauvorhaben – von der Planung bis zur erfolgreichen Umsetzung.
Besuchen Sie uns auch unter https://www.aphelion-bm.com/ oder
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aphelion-baumanagement
Open House: Kleistgasse 29
Altbau-Eigentum mit Potenzial in 1030 Wien OPEN HOUSE 🏡 Samstag, 14. Nov, 10-14 Uhr Kleistgasse 29 | 1030 Wien Unsanierte Wohnung kaufen? Fragen Sie die Experten vor Ort! 🏠 Führung durchs Haus 🔑 Einblicke in unsanierte Wohnungen 🏗️ Besichtigung des neuen Dachgeschoßes ☕ Kaffee & Kipferl € Finanzierungs-Check direkt vor Ort Vorbeikommen. Anschauen. Informieren. Wir freuen uns auf euch!
Datum: 14.11.2026, 10:00 Uhr - 14.11.2026, 14:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Kleistgasse 29, 1030 Wien
Kleistgasse 29
1030 Wien
Österreich
Wohnen zwischen Historie & Moderne
Rückfragen & Kontakt
ViennaEstate Immobilien AG
MMag. Romana Hoffmann
Telefon: +43 676 84 11 05 160
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.viennaestate.com
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