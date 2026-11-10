APHELION Baumanagement revitalisiert Wiener Altbau und schafft neuen Wohnraum im Dachgeschoss

Wien (OTS) -

Kein Zinshaus ist wie das andere. Unterschiedliche Bausubstanz, technische Anforderungen und gewachsene Strukturen machen jedes Bestandsprojekt zu einer individuellen Aufgabe. Genau hier liegt eine der Stärken von APHELION Baumanagement. Das Eckzinshaus in der Kleistgasse in 1030 Wien zeigt, wie bestehende Substanz weiterentwickelt und gleichzeitig neuer Wohnraum geschaffen werden kann.

Wien, 10. November 2026 – Der Gebäudebestand zählt zu den wertvollsten Ressourcen einer gewachsenen Stadt, gerade in Wien. Ihn zu erhalten und gleichzeitig an heutige technische und funktionale Anforderungen anzupassen, erfordert Erfahrung und individuelle Lösungen. Als Generalplaner koordinierte APHELION die umfassende Revitalisierung und Weiterentwicklung des Zinshauses in der Kleistgasse 29. Neben der Erneuerung von Straßenfassade und Stiegenhaus wurden ausgewählte Bestandswohnungen um Balkone und Loggien ergänzt, ein neuer Personenaufzug errichtet und auch die Kellerräumlichkeiten umfassend aufgewertet.

Acht neue Wohnungen im Dachgeschoss

Ergänzend zur Revitalisierung des Bestands entstanden im zweigeschossigen Dachgeschoss acht neue Wohnungen. Jede Wohnung verfügt über eine eigene Freifläche in Form eines Balkons oder einer Terrasse. Bei der Umsetzung standen hochwertige Materialien und zeitgemäße Gebäudetechnik im Fokus. Damit wurde nicht nur bestehende Wiener Bausubstanz erhalten und technisch aufgewertet, sondern zugleich neuer Wohnraum innerhalb einer gewachsenen Stadtstruktur geschaffen.

Besichtigung und Vermarktung

Die Wohnungen befinden sich bereits in Vermarktung. Am 14. November bietet ein Open House in der Kleistgasse 29 Interessierten die Möglichkeit, die Liegenschaft persönlich zu besichtigen und sich über die verfügbaren Wohnungen und Möglichkeiten im Bestand zu informieren. Mehr Infos dazu unter: https://www.viennaestate.com/kleistgasse

Auf einen Blick

Ausgewählte Wohnungen mit neuen Balkonen oder Loggien

Großzügige Freiflächen für mehr Wohnqualität

Revitalisierte Straßenfassade und aufgewertetes Stiegenhaus

Neuer Personenaufzug in Errichtung

Acht exklusive, klimatisierte Wohnungen im DG

Über die APHELION Baumanagement GmbH

APHELION ist spezialisiert auf bautechnische Dienstleistungen auf höchstem Niveau und gewährleistet eine umfassende Betreuung der ihr anvertrauten Immobilien. Mit einem Team aus erfahrenen Spezialisten der Bereiche Bauingenieurwesen und Immobilienwirtschaft setzt das Unternehmen anspruchsvolle Projekte termingerecht und in erstklassiger Qualität um. Die langjährige Expertise und das Engagement für innovative Lösungen machen APHELION zu einem verlässlichen Partner für komplexe Bauvorhaben – von der Planung bis zur erfolgreichen Umsetzung.

Besuchen Sie uns auch unter https://www.aphelion-bm.com/ oder

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aphelion-baumanagement

Open House: Kleistgasse 29

Altbau-Eigentum mit Potenzial in 1030 Wien OPEN HOUSE 🏡 Samstag, 14. Nov, 10-14 Uhr Kleistgasse 29 | 1030 Wien Unsanierte Wohnung kaufen? Fragen Sie die Experten vor Ort! 🏠 Führung durchs Haus 🔑 Einblicke in unsanierte Wohnungen 🏗️ Besichtigung des neuen Dachgeschoßes ☕ Kaffee & Kipferl € Finanzierungs-Check direkt vor Ort Vorbeikommen. Anschauen. Informieren. Wir freuen uns auf euch!

Datum: 14.11.2026, 10:00 Uhr - 14.11.2026, 14:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Kleistgasse 29, 1030 Wien

Kleistgasse 29

1030 Wien

Österreich

URL: https://www.viennaestate.com/kleistgasse