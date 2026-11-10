Das Österreichische Bundesheer trauert um langjährigen IGBO-Präsidenten Oberst i.R. Dr. Siegfried Albel

Wiener Neustadt/Villach/Steinabrückl (OTS) -

Die Interessengemeinschaft der Berufsoffiziere (IGBO) trauert um ihren ehemaligen Präsidenten Oberst i.R. Dr. Siegfried Albel, MSD, MSc, der am 4. November 2026 verstorben ist. Seit 1993 prägte er die IGBO als Präsident und setzte sich mit großem persönlichem Einsatz für die beruflichen und rechtlichen Interessen der Offiziere, das Ansehen des Berufsstandes und den Zusammenhalt im Österreichischen Bundesheer ein.

Ein wesentliches Anliegen, das Albel initiierte und als strategisches Ziel verankerte, ist die besoldungsmäßige Anerkennung des akademischen Grades Bachelor für Truppenoffiziere. Die IGBO wird diesen Weg konsequent fortsetzen. Zwei derzeit anhängige, aussichtsreiche Verfahren lassen auf Fortschritte zum Wohle des gesamten Truppenoffizierskorps hoffen.

„ Mit Oberst i.R. Dr. Siegfried Albel nimmt die IGBO Abschied von einem Kameraden, der sich über Jahrzehnte mit unermüdlichem Engagement und tiefer Überzeugung für die ihm anvertrauten Soldatinnen und Soldaten sowie Vereinsmitglieder eingesetzt hat. Sein Einsatz und seine Verbundenheit werden unvergessen bleiben. Meine aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. Lieber Siegfried, danke für alles, was Du für unsere Gemeinschaft geleistet hast. Wir werden Dir ein ehrendes Andenken bewahren. Ruhe in Frieden! “, erklärt IGBO-Präsident Hauptmann Dipl.-Ing. Achim Krenn, BA.

Auch Verteidigungsministerin Mag.a iur. Klaudia Tanner würdigt sein Wirken: „ Mit Oberst i.R. Siegfried Albel verlieren wir einen engagierten Vertreter des Bundesheeres, der sich bis zum Schluss für die Interessen der Soldatinnen und Soldaten eingesetzt hat. Mit Überzeugung und Beharrlichkeit setzte er sich stets für faire Rahmenbedingungen und die Wertschätzung des Soldatenberufs ein. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. “

Die Beisetzung findet am 13. November 2026 um 11:00 Uhr standesgemäß in der St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt mit militärischen Ehren statt.

Die IGBO wird ihrem langjährigen Präsidenten ein ehrendes Andenken bewahren.

Verabschiedung

St. Georgs-Kathedrale an der MilAk - mit militärischen Ehren

Datum: 13.11.2026, 11:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Theresianische Militärakademie

Burgplatz 1

2700 Wiener Neustadt

Österreich