Großangelegte Bergeübung am monte popolo: Neue Gondelbahn Popolo I meistert ersten Praxistest

monte popolo - Eben im Pongau (OTS) -

97 Einsatzkräfte, 100 erfolgreich gerettete Personen und eine Premiere: Die neue 8er-Gondelbahn am monte popolo in Eben wurde im Rahmen der jährlichen Bergeübung erstmals mit Fahrgästen in Betrieb genommen. Die erfolgreiche Übung bildet zugleich den Abschluss der Bauarbeiten an der neuen Popolo I.

Am Samstag, 7. November 2026, fand am Familienskiberg monte popolo in Eben die alljährliche, großangelegte Bergeübung von Snow Space Salzburg statt. Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr die neue 8er-Gondelbahn Popolo I sowie der bestehende Sessellift Popolo II. Insgesamt 97 Einsatzkräfte aus verschiedenen Rettungsorganisationen stellten dabei eindrucksvoll unter Beweis, wie professionell und effizient die Zusammenarbeit im Ernstfall funktioniert. Eine Besonderheit der diesjährigen Übung: Die neue Gondelbahn wurde erstmals für den Publikumsverkehr geöffnet und absolvierte damit einen wichtigen Praxistest vor ihrer offiziellen Inbetriebnahme am 19. Dezember 2026.

Perfektes Zusammenspiel der Rettungsorganisationen

Das Szenario der großangelegten Übung sah die Evakuierung von insgesamt 100 Personen aus der neuen Gondelbahn Popolo I und dem Sessellift Popolo II vor. Dabei waren die Einsatzkräfte mit anspruchsvollen Bedingungen im alpinen Gelände konfrontiert.

Um die betroffenen Seilbahnstützen rasch zu erreichen, wurden die Rettungsteams mit einem Hubschrauber von Heli Austria in das unwegsame Gelände geflogen. Von den Stützen aus gelangten die speziell ausgebildeten Bergetrupps mithilfe von Seilfahrgeräten entlang des Förderseils zu den Gondeln und Sesseln. Dort wurden die Fahrgäste einzeln und kontrolliert abgeseilt und anschließend von den Bodenmannschaften in Empfang genommen.

Die Bergrettung organisierte den sicheren Abtransport aus dem alpinen Gelände zur Sammelstelle, wo alle Personen registriert und bei Bedarf vom Roten Kreuz betreut wurden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Alle 100 Statisten konnten innerhalb von nur zwei Stunden sicher evakuiert werden. Damit blieb die Rettungsaktion deutlich unter der behördlich vorgegebenen Höchstdauer von dreieinhalb Stunden.

An der Übung beteiligten sich die Bergrettungsstellen Flachau, St. Johann und Altenmarkt, die Freiwilligen Feuerwehren Altenmarkt und Eben sowie Heli Austria, die Alpinpolizei und das Rote Kreuz.

Wolfgang Hettegger, Vorstand Snow Space Salzburg, zieht zum Abschluss eine positive Bilanz: „Heute haben wir erneut gesehen, dass unser Team gemeinsam mit den Rettungsorganisationen perfekt Hand in Hand arbeitet und für den Ernstfall bestens vorbereitet ist. Das gibt uns viel Zuversicht für die Zukunft, wenngleich wir natürlich hoffen, dass es immer nur bei einer Übung bleibt. Umso mehr freuen wir uns, dass die neue Gondelbahn am monte popolo planmäßig am 19. Dezember 2026 in Betrieb gehen kann.“

Neue 8er-Gondelbahn bringt deutlichen Komfortgewinn für Familien

Mit der erfolgreichen Bergeübung wurde gleichzeitig ein wichtiger Meilenstein beim Neubau der Gondelbahn Popolo I erreicht. Die neue Anlage ersetzt den bisherigen Doppelsessellift aus dem Jahr 1972 und sorgt künftig für einen deutlichen Qualitätssprung am beliebten Familienskiberg in Eben.

Im Zuge der Erneuerung der Grafenbergbahn in Wagrain wurde der bisherige Grafenberg Express I abgebaut und am monte popolo als moderne 8er-Gondelbahn Popolo I neu errichtet. Damit erhält die bestehende Seilbahnanlage ein zweites Leben und bietet künftig insbesondere Familien mit Kindern sowie Skianfängern eine wesentlich komfortablere Auffahrt.

Die 8er-Kabinen ermöglichen einen wettergeschützten Transport und erleichtern vor allem Familien mit kleinen Kindern den Einstieg. Gleichzeitig erhöht sich die Beförderungskapazität von bisher 939 auf 1.800 Personen pro Stunde – nahezu eine Verdoppelung. Auch die Fahrgeschwindigkeit steigt von 2,5 auf fünf Meter pro Sekunde. Dadurch verkürzt sich die Fahrzeit von bisher rund 7,6 auf nur noch 4,6 Minuten.

Mit diesen Verbesserungen wird der monte popolo als familienfreundliches Skigebiet weiter aufgewertet und für die kommende Wintersaison bestens gerüstet.

Bildmaterial: snow-space.com/media

(Honorarfrei im Zuge der redaktionellen Berichterstattung)