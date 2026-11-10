Prodinger Gruppe überprüft COOEE alpin Hotels: Positive Performanceanalyse begleitet Expansion um weitere Standorte

Wien / Zell am See / Kaprun (OTS) -

Die Ergebnisse unterstreichen das wirtschaftliche Potenzial des Geschäftsmodells und bilden eine fundierte Grundlage für die Positionierung der Finanzierungskampagne.

Die österreichische Hotelgruppe COOEE alpin rund um die Unternehmer Thomas Schmid und den ehemaligen Skirennläufer Rainer Schönfelder setzt ihren Wachstumskurs fort. Bis Ende 2027 soll das Portfolio von derzeit drei auf fünf Hotels erweitert werden. Im Zusammenhang mit dieser Expansion wurde die Prodinger Tourismusberatung mit einer wirtschaftlichen Projektüberprüfung des bereits betriebenen Hotels Victoriya in Kaprun und dessen geplanter Weiterentwicklung zu einem COOEE alpin Hotel beauftragt.

Im Mittelpunkt der Untersuchung standen die Standort- und Marktbedingungen in Kaprun, die Überprüfung des COOEE alpin Hotelkonzepts sowie dessen Eignung für die vorgesehenen Zielgruppen. Darüber hinaus prüfte die Prodinger Tourismusberatung die wirtschaftliche Planungsrechnung für die Jahre 2027 bis 2030 auf Plausibilität und bewertete die wesentlichen Chancen und Risikofaktoren des Projekts. Das Geschäftsmodell und ausgewählte betriebliche Kennzahlen der bestehenden COOEE alpin Hotels wurden ergänzend zur Einordnung des Konzepts und der Planungsannahmen herangezogen.

Die Projektüberprüfung führte insgesamt zu einer positiven Einschätzung. Besonders der Standort Kaprun, die touristische Nachfrage sowie die grundsätzliche Passung des COOEE alpin Konzepts wurden positiv bewertet. Auch die vorgelegte wirtschaftliche Planung weist eine positive Entwicklung aus.

Nach Umsetzung der geplanten Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen soll das Hotel über 90 Zimmer mit rund 200 Betten verfügen. Für den Standort sprechen auch die touristischen Kennzahlen der Region Zell am See-Kaprun: Im Tourismusjahr 2024/25 wurden knapp drei Millionen Nächtigungen verzeichnet. Innerhalb von zehn Jahren stieg das Nächtigungsvolumen um rund 14 Prozent, wobei die Sommersaison mit einem Zuwachs von 22 Prozent besonders dynamisch abschnitt. Die Prodinger Tourismusberatung bewertete das Gesamtprojekt mit 8,2 von 10 Punkten und stufte es als „empfehlenswert“ ein.

Plausibilitätsprüfung der wirtschaftlichen Planung

Zur Einordnung des Konzepts und der Planungsannahmen für Kaprun wurden ausgewählte Unternehmenskennzahlen der bestehenden COOEE alpin Hotels herangezogen. Dazu zählten insbesondere Angaben zur Umsatzentwicklung, Auslastung, Anzahl der Offenhaltetage und Personalstruktur.

„ Gerade bei touristischen Wachstumsfinanzierungen ist entscheidend, dass nicht nur die Attraktivität einer Marke oder eines Standorts betrachtet wird. Wesentlich sind die tatsächlich erzielbare operative Performance, die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Plausibilität der zukünftigen Entwicklung. Unsere Analyse der COOEE alpin Gruppe zeigt diesbezüglich ein sehr positives Gesamtbild “, erklären Thomas Reisenzahn und Marco Riederer von der Prodinger Tourismusberatung.

Modernisierung und Repositionierung des Hotels Victoriya

Der Schwerpunkt des Beratungsmandats lag auf der Überprüfung der geplanten Weiterentwicklung des Hotels Victoriya in Kaprun. Das bereits von der Hotelgruppe betriebene Haus soll modernisiert und bis Juni 2027 als COOEE alpin Hotel positioniert werden.

Für die Modernisierung und Anpassung an die Markenstandards ist ein Investitionsvolumen von bis zu 2,25 Millionen Euro vorgesehen.

Die Prodinger Tourismusberatung überprüfte das Projekt unter Berücksichtigung der Standort- und Marktqualität, des geplanten Betriebs- und Positionierungskonzepts sowie der Plausibilität der wirtschaftlichen Planung. Auf dieser Grundlage wurden die wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven des Hotelprojekts in Kaprun insgesamt positiv eingeschätzt.

„ Die Modernisierung und Neupositionierung bestehender Hotelbetriebe kann im aktuellen Marktumfeld eine wirtschaftlich interessante Wachstumsstrategie darstellen. Entscheidend sind ein schlüssiges Betriebskonzept, nachvollziehbare Investitionsmaßnahmen und eine professionelle Bewirtschaftung. Die Verbindung aus Standortanalyse, Konzeptprüfung und Plausibilisierung der wirtschaftlichen Planung schafft dafür eine fundierte Entscheidungsgrundlage “, so Reisenzahn.

Crowdinvesting gewinnt als Finanzierungsinstrument im Tourismus an Bedeutung

Die Expansion der COOEE alpin Hotels wird unter anderem über eine digitale, nachrangige Anleihe auf der Plattform CONDA Capital Market finanziert. Das angestrebte Emissionsvolumen beträgt bis zu 2,5 Millionen Euro. Innerhalb der ersten Wochen wurden bereits 937.000 Euro investiert (Stand: 2. November 2026).

Die Finanzierungsmittel sind insbesondere für die Modernisierung und Neupositionierung des Hotels Victoriya in Kaprun als COOEE alpin Hotel sowie für die Entwicklung des Standorts Bad Goisern/Hallstatt vorgesehen. Aus Sicht der Prodinger Tourismusberatung unterstreicht das Projekt die zunehmende Bedeutung alternativer Finanzierungsformen in der österreichischen Ferienhotellerie.

„ Die Finanzierung touristischer Investitionen wird zunehmend anspruchsvoller. Umso wichtiger sind transparente Projektinformationen, plausible Planungsrechnungen und nachvollziehbare Entwicklungsszenarien. Alternative Finanzierungsinstrumente wie nachrangige Anleihen können dabei eine ergänzende Rolle übernehmen. Sie ersetzen jedoch weder eine solide betriebswirtschaftliche Planung noch die individuelle Prüfung der damit verbundenen Chancen und Risiken “, betont Riederer.

COOEE alpin setzt auf standardisierte Aktivhotellerie

Die 2016 gegründete Hotelgruppe COOEE alpin verfolgt mit ihren funktional-gemütlichen Aktivhotels ein klar positioniertes touristisches Geschäftsmodell. Im Vordergrund stehen attraktive alpine Standorte, ein nachvollziehbares Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein standardisiertes Hotelkonzept.

Derzeit betreibt das Unternehmen Hotels in St. Johann in Tirol, Gosau am Dachstein und Bad Kleinkirchheim. Mit Kaprun und Bad Goisern sollen bis Ende 2027 zwei weitere Standorte hinzukommen.

Aus tourismuswirtschaftlicher Sicht bietet die Kombination aus standardisierten Betriebsabläufen, zentralisierten Managementfunktionen und einer klaren Marktpositionierung interessante Voraussetzungen für eine weitere Skalierung.

Die Prodinger Gruppe sieht in der fundierten Überprüfung von Standortqualität, Betriebskonzepten und wirtschaftlichen Planungsrechnungen einen wesentlichen Baustein für tragfähige Investitions- und Finanzierungsentscheidungen in der alpinen Ferienhotellerie.