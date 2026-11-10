  • 10.11.2026, 07:35:32
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ÖAMTC: Stundenlange Sperre nach Lkw-Unfall auf der A1

Zwei umgekippte Lkw blockieren die West Autobahn bei Böheimkirchen in Fahrtrichtung Wien

Wien (OTS) - 

Dienstagfrüh gegen 4:00 Uhr kam es laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen auf der West Autobahn (A1) zwischen Böheimkirchen und St. Christophen in Fahrtrichtung Wien zu einem Unfall mit zwei Lkw. Beide Fahrzeuge kippten um und liegen quer über der Fahrbahn.

Zwtl.: Aufwendige Bergungsarbeiten

Bereits in den frühen Morgenstunden kam es zu ersten Verzögerungen. Mit Einsetzen des Berufsverkehrs ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus zu rechnen.

Vor der Bergung müssen die Lkw umgeladen werden, danach mittels Kran aufgerichtet und anschließend abgeschleppt. Nach derzeitigem Informationsstand bleibt die Sperre der A1 mindestens bis Mittag aufrecht.

Laut ÖAMTC ist ab dem Knoten St. Pölten eine großräumige Umleitung über die Kremser Schnellstraße (S33) und die Stockerauer Schnellstraße (S5) eingerichtet.

ÖAMTC-Services: Aktuelle Verkehrsinformationen finden Reisende unter www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner unter www.oeamtc.at/routenplaner, sowie in der APP des Clubs www.oeamtc.at/apps.

(Schluss)

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