35 Jahre call us Assistance: Vom Pannenhelfer zum internationalen Servicepartner

Wien (OTS) -

call us Assistance International GmbH feiert 2026 ihr 35-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1991 hat sich das Wiener Unternehmen vom klassischen Assistance-Anbieter zu einem international tätigen Dienstleister für Assistance, Schadenmanagement und Customer Care entwickelt: mit einem globalen Partnernetzwerk, digitalen Prozessen und einer 24/7-Einsatzzentrale. Mehr als 60 namhafte Kunden aus den Bereichen Versicherung, Bank, Handel, Industrie und Automotive im In- und Ausland vertrauen heute auf die Services von call us. Zu den Kunden der ersten Stunde zählen UNIQA und Raiffeisen Versicherung.

Was 1991 mit Pannenhilfe auf Österreichs Straßen begann, entwickelte sich noch im selben Jahr zur Hilfe rund um den Globus weiter: Neben der Kfz-Assistance startete call us die internationale medizinische Assistance und organisierte von da an ärztliche Versorgung und Rücktransporte weltweit. Sukzessive kamen Haushalts-Assistance, Heim- und Pflegeassistance sowie die neuen Sparten Lifestyle und Business hinzu.

„Dass UNIQA als Eigentümerin und Raiffeisen Versicherung uns seit so vielen Jahren ihr Vertrauen schenken, ist für uns keine Selbstverständlichkeit. Seit 35 Jahren erbringt unser Team Höchstleistungen mit dem Ziel, alle Kundinnen und Kunden unserer Partner mit First-Class-Service zu bedienen – rund um die Uhr und rund um den Erdball“ , erklärt Geschäftsführer Bernd Saurugg.

„Im Namen von UNIQA gratuliere ich dem Geschäftsführer und dem gesamten Team von call us herzlich zum 35-jährigen Bestehen. Die Gründung von call us vor 35 Jahren folgte einer einfachen Überzeugung: Für unsere Kundinnen und Kunden endet Verantwortung nicht mit dem Abschluss einer Versicherung. Gerade dann, wenn etwas passiert, braucht es schnelle und verlässliche Unterstützung. Dieser Gedanke prägt call us bis heute. Dass unsere Kundinnen und Kunden seit Jahrzehnten auf diese Unterstützung vertrauen können, ist ein wesentlicher Grund für den Erfolg von call us und ein wichtiger Teil dessen, wofür UNIQA steht. Von dieser Unterstützung profitieren Tag für Tag die Kundinnen und Kunden von UNIQA ebenso wie jene der Raiffeisen Versicherung" , sagt Peter Humer, Mitglied des Vorstands Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Österreich Versicherungen AG.

Auch aus Sicht der Marke Raiffeisen Versicherung ist die langjährige Verbindung zu call us von großer Bedeutung: „Seit mehr als drei Jahrzehnten ist call us ein verlässlicher Partner an unserer Seite. Was die Zusammenarbeit auszeichnet, ist die Verbindung von hoher Servicequalität, persönlichem Engagement und dem konsequenten Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Dass sich das Unternehmen über 35 Jahre erfolgreich weiterentwickelt hat, zeigt, wie wichtig starke Partnerschaften und die Bereitschaft zur kontinuierlichen Innovation sind" , so Sabine Pfeffer, Mitglied des Vorstands Kunde & Markt Bank Österreich bei der UNIQA Österreich Versicherungen AG und damit verantwortlich für die Marke Raiffeisen Versicherung.

Drei Geschäftsfelder unter einem Dach: Assistance, Schadenmanagement und Customer Care

Ein wesentlicher Schritt in der Unternehmensentwicklung erfolgte 1999 mit dem Einstieg in das Schadenmanagement und der Regulierung von Kleinschäden bei Kreditkartenversicherungen. Im Jahr 2000 ergänzte call us sein Portfolio um telefonische Kundenservices und schließlich Customer Care. Damit war das Fundament gelegt, auf dem call us bis heute steht: Assistance, Schadenmanagement und Customer Care aus einer Hand.

Heute organisiert call us für seine Partner unter anderem Pannenhilfe, Unterstützung nach Unfällen, Notfallhandwerker sowie medizinische Hilfe im In- und Ausland. Über ein globales Partnernetzwerk und die 24/7-Einsatzzentrale werden Anliegen „around the clock, around the world“ abgewickelt: vom verlorenen Schlüssel bis zum medizinisch notwendigen Rücktransport vom anderen Ende der Welt.

Von 35.000 auf mehr als 350.000 Geschäftsfälle. Vom Aktenordner zum digitalen Prozess.

Parallel zum Leistungsangebot ist das Geschäftsvolumen deutlich gewachsen. Bearbeitete call us im Jahr 2001 rund 35.000 Geschäftsfälle, sind es 2026 bereits mehr als 350.000 – eine Verzehnfachung innerhalb von 25 Jahren. Das Team ist auf mehr als 50 Mitarbeitende angewachsen.

Gleichzeitig hat sich die Art der Fallbearbeitung grundlegend verändert. An die Stelle von Aktenordnern und weitgehend manuellen Abläufen sind digitale Prozesse getreten. Kund:innen können Anliegen heute online melden, viele Fälle werden innerhalb weniger Tage digital abgewickelt. Zuletzt schloss call us ein mehrjähriges, umfassendes IT-Modernisierungsprogramm ab.

Boutique-Anspruch trotz starkem Wachstum in Österreich und Deutschland

Auch wirtschaftlich befindet sich call us auf Wachstumskurs: Seit 2023 hat das Unternehmen seinen Umsatz nahezu verdreifacht. Getragen wird die Entwicklung sowohl von neuen Kundenbeziehungen in Österreich als auch von der Expansion nach Deutschland, wo call us seit Anfang 2024 aktiv ist.

Trotz des gestiegenen Geschäftsvolumens setzt das Unternehmen weiterhin auf seinen „Boutique-Anspruch“: persönliche Ansprechpartner, kurze Entscheidungswege und individuell auf die Anforderungen der jeweiligen Partner zugeschnittene Lösungen.

Kund:innen bewerten den Service auf Google aktuell mit 4,7 von fünf Sternen. Damit zählt call us zu den bestbewerteten Callcentern im deutschsprachigen Raum. Als Arbeitgeber wurde call us zum fünften Mal in Folge als kununu Top Company ausgezeichnet. Zudem ist das Unternehmen seit 2025 zertifizierter Leitbetrieb Austria und seit 2026 Träger des Cyber Trust Austria Silver Label.

Der Blick nach vorn: next_level_2030

Mit dem Strategieprogramm next_level_2030 hat call us bereits die Weichen für die weitere Entwicklung gestellt. Im Mittelpunkt stehen in den kommenden Jahren das Wachstum im deutschsprachigen Raum, der weitere Ausbau digitaler Services sowie die Erschließung neuer Geschäftsfelder.