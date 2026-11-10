  • 10.11.2026, 07:30:34
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SPÖ Hernals/Ottakring/Währing laden zur Lesung anlässlich Ivan Cankars 150. Geburtstag

am Mittwoch, 11. November 2026, um 18.30 Uhr mit prominenten Gästen

Wien (OTS) - 

Die SPÖ-Bezirksorganisationen Ottakring, Hernals und Währing laden am Mittwoch, 11. November 2026, um 18.30 Uhr zu Lesungen und Gesprächen anlässlich des 150. Geburtstags von Ivan Cankar. Veranstaltungsort ist die Kalvarienberggasse 28A, 2. Stock, 1170 Wien.

Mit dabei sind unter anderem:

  • Dr. Kurt Stürzenbecher, Mitglied des Bundesparteivorstandes der SPÖ, Gemeinderat und Landtagsabgeordneter a.D.
  • Dr. Wolfgang Petritsch, Spitzendiplomat, ehemaliger Hoher Repräsentant für Bosnien-Herzegowina und Sekretär von Bruno Kreisky
  • Dr. Wolfgang Maderthaner, Historiker, Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs a.D. und ehemaliger Leiter des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung

Ivan Cankar (1876–1918) gilt als der bedeutendste slowenische Autor der Moderne. Der Dichter, Schriftsteller und Dramatiker kam 1896 als Student nach Wien und lebte und wirkte hier bis 1909, unter anderem in Ottakring. 1907 kandidierte er für die Sozialdemokratische Partei der Südslawen für den Reichsrat, blieb aber erfolglos. In seinen Erzählungen zeichnet er das Wien um 1900 von seiner düstersten Seite und führt die sozialen Missstände der Zeit vor Augen. Sein umfangreiches Werk wird bis heute in Slowenien, Österreich und darüber hinaus gewürdigt.

Die Veranstalter:innen freuen sich auf Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

SPÖ Hernals
Christina Steckbauer, BEd
Telefon: 01/53427-1171
E-Mail: [email protected]

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