Katharina Schell neue Präsidentin des Presseclub Concordia

Wien (OTS) -

Katharina Schell, Chefredakteurin der Austria Presse Agentur, ist die neue Präsidentin des Presseclub Concordia. Sie war seit 2018 Vizepräsidentin des gemeinnützigen Vereins.

„Der Presseclub Concordia tritt für Österreichs Journalist:innen ein und für den österreichischen Journalismus. Wir sind damit eine vehemente und vitale Stimme in einer Informationsgesellschaft, die zunehmend von white noise überlagert wird. Ich kann mir kein schöneres Ehrenamt vorstellen, als mit diesem Verein und seinem großartigen Team für Presse- und Meinungsfreiheit zu arbeiten“, sagt die Präsidentin.

Das Präsidium - neben Schell Petra Stuiber (Vizepräsidentin), Helmut Spudich (Vizepräsident), Wolfgang Sablatnig und Anna-Maria Wallner - sowie die weiteren Vorstandsmitglieder Dieter Bornemann, Gerlinde Hinterleitner, Matthias Karmasin, Daniela Kraus (Generalsekretärin), Joachim Leitner, Eva Linsinger, Martina Salomon, Barbara Tóth und Florian Skrabal wurden im Rahmen der Generalversammlung am 9. November 2026 für die Funktionsperiode bis 2030 gewählt.

Elfriede Hammerl, Marta S. Halpert und Annemarie Kramser scheiden aus dem Vorstand aus, bleiben dem Verein aber als Ehrenmitglieder bzw. als Mitglied des Schiedsgerichts verbunden. Die Concordia dankt ihnen für ihr langjähriges Engagement für die Ziele des Vereins.

Erinnerung an Andreas Koller

Der Abend stand im Zeichen des Gedenkens an den im Juni viel zu früh verstorbenen Andreas Koller, der die Concordia als Präsident seit 2014 entscheidend geprägt hat. „Als Präsident der Concordia setzte sich Andreas Koller für Journalismus als wesentliche Säule und Kontrollinstanz der Demokratie, für Pressefreiheit und ihren Schutz ein. Er ist authentisch für das gestanden, woran er geglaubt hat, und hat diese Überzeugung jeden Tag mit seiner Arbeit unter Beweis gestellt“, so Schell.

Um Andreas Kollers Andenken dauerhaft zu würdigen, wird der Concordia-Ehrenpreis für das Lebenswerk künftig seinen Namen tragen.