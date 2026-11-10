Arnold Schwarzenegger präsentiert „Pump for the Planet“ T-Shirt und schickt Wien auf weihnachtliche Schnitzeljagd

Wien (OTS) -

Vom Hoodie bis zur Stofftasche mit Kultspruch: Der Hollywoodstar macht auf die Kollektion seiner Umweltkampagne „Pump for the Planet“ aufmerksam. Drei Taschen voller Überraschungen stehen demnächst im Mittelpunkt einer Schnitzeljagd in Wien – inspiriert von Schwarzeneggers neuem Weihnachtsfilm „The Man with the Bag“.

Arnold Schwarzenegger macht sich wieder einmal für den Umweltschutz stark und präsentiert auf einem aktuellen Foto ein T-Shirt seiner Initiative. „Ich sage immer: Hör auf zu jammern und fang an, etwas zu tun! Das gilt beim Training genauso wie beim Umweltschutz. Mit Pump for the Planet wollen wir Menschen motivieren, selbst aktiv zu werden. Und wer sagt eigentlich, dass man dabei keinen Spaß haben darf?“, so Arnold Schwarzenegger.

Neben T-Shirts gibt es auch Hoodies mit dem augenzwinkernden Aufdruck „You Can Call Me Schnitzel“, steirisches Kürbiskernöl unter dem Namen „PUMPkin Oil“ und Stofftaschen mit dem Spruch „I'll be bag“ – eine Anspielung auf Schwarzeneggers legendäres Filmzitat.

Findet Arnolds Tasche!

In seinem neuen Weihnachtsfilm „The Man with the Bag“, der am 2. Dezember auf Prime Video erscheint, schlüpft Arnold Schwarzenegger in die Rolle des Weihnachtsmanns, dessen magischer Geschenkesack gestohlen wird. Gemeinsam mit einem Meisterdieb, gespielt von „Reacher“-Star Alan Ritchson, versucht er, den Sack zurückzuholen und Weihnachten zu retten.

In Wien wird der Spieß nun umgedreht: Unter dem Motto „Findet Arnolds Tasche!“ werden an drei verschiedenen Orten Taschen voller Überraschungen aus der „Pump for the Planet“-Kollektion versteckt. „Arnold hat schon immer ein Talent dafür gehabt, ernste Themen mit einer ordentlichen Portion Humor zu verbinden. Genau diesen Gedanken greifen wir mit unserer Schatzsuche auf: Wir wollen nicht nur für Spaß und Spannung sorgen, sondern auf spielerische Weise auch auf Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam machen“, erklärt Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative.

Los geht es am 18. November: Der erste Hinweis auf das Versteck wird im kostenlosen „Pump for the Planet“-Newsletter veröffentlicht. Wer mitmachen möchte, kann sich dafür anmelden. Weitere Hinweise folgen in den kommenden Wochen.

Umweltschutz ist Übungssache

„Pump for the Planet“ ist die internationale Mitmachkampagne von Arnold

Schwarzenegger, die Menschen dazu motiviert, Umwelt- und Klimaschutz in ihren Alltag zu integrieren. Ob weniger Lebensmittel verschwenden, öfter aufs Fahrrad steigen oder bewusster einkaufen: Kleine Veränderungen können gemeinsam vielbewirken. Die Kampagne ist Teil der Schwarzenegger Climate Initiative, die auch den jährlich in Wien stattfindenden AUSTRIAN WORLD SUMMIT organisiert.

Pressefoto: Ein aktuelles Foto von Arnold Schwarzenegger mit dem T-Shirt der „Pump for the Planet“-Kollektion steht unter folgendem Link bereit: Foto Arnold Schwarzenegger herunterladen

Fotocredit: Schwarzenegger Climate Initiative



Informationen zur Kollektion:

https://www.schwarzeneggerclimateinitiative.com/merch-products/

Anmeldung zur Schnitzeljagd:

https://schwarzeneggerclimate.substack.com/subscribe