  • 09.11.2026, 20:30:33
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  • OTS0156

Sonnenschmiede ist Jungunternehmen des Jahres

GEWINN-Jungunternehmer:innen-Wettbewerb 2026

Wien (OTS) - 

Unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und des Umweltministeriums und des Kooperationspartners Verbund wurden heute Abend in den Prunksälen der Albertina die besten Jungunternehmer:innen 2026 ausgezeichnet.

Zum 36. Mal suchten GEWINN und Verbund die 100 besten Gründungen und Start-ups in Österreich. Ausgezeichnet wurden zudem die herausragendsten Einreichungen in den Kategorien Umwelt, Hightech, Export und Idee des Jahres.

1. Platz: Sonnenschmiede GmbH, 8020 Graz
2. Platz: Wohnio GmbH, 1020 Wien
3. Platz: TACEO GmbH,1100 Wien
Sieger Kategorie „Umwelt & Kreislaufwirtschaft“: byeagain GmbH, 8072 Fernitz-Mellach
Sieger Kategorie „Hightech“: ubicube GmbH, 1120 Wien
Sieger Kategorie „Export“: TACEO GmbH, 1100 Wien
Sieger Kategorie „Idee des Jahres“: NoxAvis Tech Solutions FlexCo, 9020 Klagenfurt

Die Porträts der Sieger sowie die Auflistung der besten 100 GEWINN-Jungunternehmer:innen des Jahres 2026 werden in der nächsten Ausgabe des Wirtschaftsmagazins GEWINN 12/26, Erscheinungstermin 2. Dezember 2026, publiziert.

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Gertie Schalk
Telefon: 01/521 24-48

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