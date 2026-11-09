  • 09.11.2026, 17:08:02
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FPÖ - Nepp zu CBRE-Studie: Wohnbau-Einbruch bestätigt freiheitliche Warnungen

Zwischen Bauvorschriften und Dornröschenschlag im geförderten Wohnbau. Nur noch 400 neue frei finanzierte Mietwohnungen für 2027 prognostiziert

Wien (OTS) - 

„Wir warnen seit Langem vor dem Einbruch des Wiener Wohnbaus und den Folgen für die Mietpreise. Der aktuelle Wohnungsmarktbericht 2026 des Immobiliendienstleisters CBRE bestätigt nun die dramatische Entwicklung. Bürgermeister Michael Ludwig muss endlich gegensteuern und den geförderten Wohnbau massiv ausbauen“, fordert Wiens FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp.

Laut CBRE werden 2027 in Wien nur noch rund 400 frei finanzierte Mietwohnungen fertiggestellt, nach 2.100 im heurigen Jahr und mehr als 5.300 im Jahr 2022. Gleichzeitig liegt die Spitzenmiete im Neubausegment bereits bei 20,50 Euro netto pro Quadratmeter. „Während das Angebot an Mietwohnungen immer knapper wird, steigen die Preise weiter. Die rot-pinke Stadtregierung hat es verabsäumt, rechtzeitig die notwendigen Rahmenbedingungen für ausreichend leistbaren Wohnraum zu schaffen“, kritisiert Nepp.

Der Wiener FPÖ-Chef fordert eine Wohnbauoffensive mit deutlich mehr geförderten Wohnungen, rascheren Baubewilligungen und dem Abbau kostentreibender Bauvorschriften. „Wien braucht zusätzliche leistbare Mietwohnungen und keine Realisierungsschikanen“, so Nepp abschließend.

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