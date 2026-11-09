  • 09.11.2026, 16:09:13
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AdEx Partners stärkt mit CONSULTING AG seine Position in Österreich ...

... und baut Branchenexpertise im öffentlichen Sektor und Gesundheitswesen aus

AdEx Partners und CONSULTING AG bündeln Kräfte (v.l.n..r.): Stefan Rieder, Alexander Thress, Katinka Kusch, Robert König, Markus Krempl-Spörk, Katrin Simoni Grigorians, Sebastian Zutz, Hans-Jörg Steffl, Judith Huth, Roland Kropf, Stefan Lutz // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/179971 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

AdEx Partners und die CONSULTING AG bündeln ihre Kräfte. Die Zusammenarbeit ist ein weiterer Schritt auf dem Wachstumskurs von AdEx Partners: Sie stärkt die Marktposition in Österreich und erweitert das Beratungsangebot um fundierte Branchenkompetenz im öffentlichen Sektor und Gesundheitswesen. Gemeinsam beschäftigen beide Unternehmen rund 350 Mitarbeitende im gesamten DACH-Raum.

Die 1992 gegründete CONSULTING AG ist eine etablierte österreichische Managementberatung mit besonderer Expertise im öffentlichen Sektor und Gesundheitswesen. Das Unternehmen mit Sitz in Wien beschäftigt rund 50 Mitarbeitende und ist durch langjährige Kundenbeziehungen fest im Markt verankert.

"Wir setzen unsere Wachstumsstrategie konsequent um und komplettieren unser Beratungsportfolio in diesem wichtigen Bereich. Gemeinsam zählen wir in Österreich zukünftig zu den Top-Playern unseres Marktsegments. Damit machen wir auch beim Umsatz und den Mitarbeitenden einen deutlichen Wachstumssprung", erläutert Stefan Rieder, Managing Partner von AdEx Partners.

AdEx Partners verbindet Strategie, technologiebasierte Transformation und KI zu einem ganzheitlichen Beratungsangebot. Die CONSULTING AG ergänzt diesen Ansatz um ihre tiefgehende Branchenexpertise.

"Im öffentlichen Sektor und Gesundheitswesen treffen hoher Modernisierungsdruck und regulatorische Anforderungen auf die Verantwortung für einen verlässlichen Betrieb. Hier braucht es einen erfahrenen Partner, der Organisation, Prozesse und Technologie zusammendenkt und Veränderungen ganzheitlich begleitet. Gemeinsam können wir unsere Kunden künftig von der strategischen Ausrichtung bis zur Umsetzung komplexer Transformations- und Reorganisationsvorhaben unterstützen", erklärt Stefan Lutz, Managing Partner von AdEx Partners.

Für Kunden der CONSULTING AG steht Kontinuität im Vordergrund; laufende Projekte und Ansprechpartner bleiben unverändert. Das bisherige Führungsteam mit Markus Krempl-Spörk, Katrin Simoni Grigorians und Sebastian Zutz übernimmt zusätzliche Verantwortung im Vorstand der CONSULTING AG; Stefan Lutz wird Vorstandsvorsitzender. Die bisherigen Vorstände Robert König und Hans-Jörg Steffl bleiben dem Unternehmen als Senior Advisors verbunden und begleiten die Entwicklung aktiv weiter.

"Wir haben einen Partner gefunden, der unsere Spezialisierung sinnvoll ergänzt. Wir wollen unsere Branchenexpertise und die Nähe zu unseren Kunden bewahren und gleichzeitig unser Beratungsangebot gezielt weiterentwickeln. Das eröffnet auch unseren Mitarbeitenden neue fachliche Perspektiven und ermöglicht uns, als Unternehmen aus eigener Stärke heraus zu wachsen", ergänzt Markus Krempl-Spörk, Mitglied des Vorstands der CONSULTING AG.

Weitere Informationen unter www.adexpartners.com und www.consulting-ag.com.

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