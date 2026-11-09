FPÖ-Schmiedlechner: „Zauner-ÖVP verspricht „Kinderösterreich“ – im eigenen Bezirk will die ÖVP Markt Piesting Kinderbetreuung zusperren!“

Bezirk Wr. Neustadt-Land (OTS) -

„Und wieder einmal hält die ÖVP nicht, was sie verspricht! Während ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner auf Social Media großspurig sein ‚Kinderösterreich‘ feiert und Betreuungsplätze für alle verspricht, soll ausgerechnet in seinem eigenen Bezirk eine bestehende Kleinkindergruppe geschlossen werden. Auf Landesebene Kinderbetreuung versprechen und in einer ÖVP-Gemeinde im Bezirk bei den Kleinsten sparen wollen – das ist politische Scheinheiligkeit“, kritisiert FPÖ-Nationalratsabgeordneter und gf. Bezirksobmann Peter Schmiedlechner.

In Markt Piesting-Dreistetten drohen zehn Kinder ihren Betreuungsplatz zu verlieren, vier weitere wurden laut Medienberichten bereits abgewiesen. Gleichzeitig verfolgt die ÖVP-geführte Gemeinde ein 300.000-Euro-Projekt für die gepachtete Burgruine Starhemberg. Bei vollständiger Bewilligung der vorgesehenen LEADER-Förderung müsste die Gemeinde davon 120.000 Euro selbst finanzieren.

„Für die Burgruine ist Geld vorgesehen, bei den Kindern soll gespart werden! Niemand hat etwas gegen den Erhalt historischer Bauwerke. Aber die ÖVP muss erklären, warum eine Konsolidierungsgemeinde solche Ausgaben plant, während bestehende Betreuungsplätze infrage gestellt werden. Wie das mit einem notwendigen Sparkurs in der Gemeinde zusammenpasst, muss uns die ÖVP erst einmal vortanzen!“, fordert Schmiedlechner.

Gemeinsam mit FPÖ-Gemeinderätin Susanne Schaffer fordert er den Erhalt der Kleinkindergruppe und vollständige Transparenz über die finanziellen Verpflichtungen der Gemeinde sowie die geplante LEADER-Förderung.

„Herr Zauner, statt Ihr ‚Kinderösterreich‘ auf Social Media zu feiern, sollten Sie endlich Ihrem eigenen ÖVP-Bürgermeister Erich Albrechtowitz Beine machen! Klären Sie, warum in Ihrem Bezirk bestehende Betreuungsplätze auf dem Spiel stehen, und sorgen Sie dafür, dass Ihre Versprechen auch vor Ort gelten. Familien brauchen Betreuungsplätze – keine leeren Versprechen!“, so Schmiedlechner abschließend.