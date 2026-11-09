BGM Ludwig empfängt Budapester Oberbürgermeister Karácsony: Wien und Budapest verbindet eine besondere Geschichte und enge Partnerschaft

Wien (OTS) -

Wiens Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig empfängt heute den Oberbürgermeister von Budapest, Mag. Gergely Karácsony, in Wien. Im Mittelpunkt des Besuchs stehen die historisch gewachsene Verbundenheit der beiden Donaumetropolen, die Pflege der gemeinsamen Erinnerung sowie die Weiterentwicklung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

Der heutige Besuch steht auch im Zeichen des Gedenkens an den Ungarischen Volksaufstand von 1956, der sich heuer zum 70. Mal jährt. Bei einer gemeinsamen Kranzniederlegung erinnern Bürgermeister Ludwig und Oberbürgermeister Karácsony an die Opfer des Aufstands und an all jene Menschen, die für Freiheit und Selbstbestimmung eingetreten sind.

Mit der militärischen Niederschlagung des Aufstands durch sowjetische Truppen mussten Hunderttausende Ungarinnen und Ungarn ihre Heimat verlassen. Rund 180.000 Menschen fanden damals in Österreich Zuflucht, viele davon in Wien.

„Die Ereignisse von 1956 haben eine besondere Verbindung zwischen Ungarn und Österreich geschaffen. Rund 180.000 Ungarinnen und Ungarn fanden damals in Österreich Zuflucht. Viele von ihnen kamen nach Wien, wo ihnen die Bevölkerung mit großer Hilfsbereitschaft begegnete. Hinter diesen Zahlen stehen menschliche Schicksale, Familiengeschichten und persönliche Erinnerungen, die bis heute Teil der Geschichte unserer Stadt sind“, betont Bürgermeister Ludwig.

Das gemeinsame Gedenken sei zugleich ein Auftrag für die Gegenwart und Zukunft: „Freiheit, Menschenwürde, Demokratie und Zusammenhalt sind keine Selbstverständlichkeiten. Die Geschichte von 1956 mahnt uns, diese Werte zu schützen und zu bewahren und niemals gleichgültig zu sein, wenn Menschenrechte und demokratische Grundwerte bedroht werden.“

Im Anschluss an ein bilaterales Gespräch zwischen Bürgermeister Ludwig und Oberbürgermeister Karácsony steht heute Abend ein weiterer Höhepunkt des Besuchs auf dem Programm: die Eröffnung der Fotoausstellung „Global Cities: Wien – Budapest, Stadträume der Wendezeiten 1970–2026“ im Ausstellungszentrum des Wiener Ringturms. Die Ausstellung bildet den dritten und abschließenden Teil einer vom Wiener Städtischen Versicherungsverein initiierten Ausstellungsreihe zur parallelen Stadtentwicklung der beiden Donaumetropolen. Nach den Ausstellungen zur Gründerzeit und zum 20. Jahrhundert in den Jahren 2015 und 2018 widmet sich die aktuelle Schau der Entwicklung Wiens und Budapests von den 1970er-Jahren bis in die Gegenwart. Vergleichende Fotografien machen dabei sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in der Stadtentwicklung sichtbar und zeigen die Herausforderungen auf, vor denen moderne Großstädte stehen.

„Wien und Budapest verbindet eine ganz besondere Beziehung. Man könnte sagen: Wir sind zwei Städte wie Geschwister. Wir haben gemeinsame Wurzeln, sind miteinander aufgewachsen und kennen einander sehr gut. Auch wenn wir manchmal unterschiedliche Wege einschlagen, bleiben wir einander nahe“, so Ludwig.

Beide Städte seien heute moderne, weltoffene und international ausgerichtete Metropolen, die vor ähnlichen Herausforderungen stünden und voneinander lernen könnten. Das bestehende Kooperationsabkommen bilde dafür eine wichtige Grundlage. Es ermögliche Austausch und Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen – von Stadtentwicklung und Mobilität über Umweltfragen bis hin zu Kultur und Bildung.

„Die Ausstellung zeigt nicht nur, wie sich Wien und Budapest seit den 1970er-Jahren entwickelt haben. Sie macht auch sichtbar, wie unterschiedlich und doch vergleichbar die Wege unserer Städte waren. Ich wünsche der Ausstellung viele interessierte Besucherinnen und Besucher und unseren beiden Städten, dass sie mutig ihren eigenen Weg gehen und dennoch die geschwisterliche Vertrautheit ihrer gemeinsamen Geschichte bewahren“, so Bürgermeister Ludwig.