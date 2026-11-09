SPÖ-Seltenheim: „Über 1.000 Hitzetote in Österreich – Empfehlen Sie immer noch ‚Gelassenheit‘ und sprechen von ‚Alarmismus‘, Herr Kickl?“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Montag, scharfe Kritik an der FPÖ und ihrer völlig verantwortungslosen Position in Sachen Klima und Klimaschutz geübt. „Es ist erst zwei Monate her, da hat FPÖ-Chef Kickl im ORF-‚Sommergespräch‘ in Bezug auf die Folgen des Klimawandels von ‚Alarmismus‘ gesprochen und allen Ernstes ‚Gelassenheit‘ eingefordert. Und das, obwohl die Folgen des menschengemachten Klimawandels längst nicht mehr zu übersehen sind, sondern dramatisch sind und Menschenleben kosten. Erstmals hat es laut aktuellen Zahlen der AGES in Österreich in einem einzigen Sommer über 1.000 Hitzetote gegeben. Hinter diesen erschütternden Zahlen stehen menschliche Schicksale, Familien, die einen geliebten Menschen verloren haben, und Angehörige, die um ihre Liebsten trauern“, so Seltenheim, der den FPÖ-Chef direkt adressiert: „Herr Kickl, sprechen Sie angesichts von über 1.000 Hitzetoten, die allein in diesem Sommer in Österreich zu beklagen waren, immer noch von Alarmismus und empfehlen weiterhin ‚Gelassenheit?“. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar „Die FPÖ steht immer auf der falschen Seite. Im Parlament stimmt die FPÖ gegen wichtige Klimaschutzmaßnahmen wie das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz. Und während die Bevölkerung unter den Folgen des Klimawandels leidet, spricht die FPÖ von ‚Klima-Hysterie‘, leugnet den menschengemachten Klimawandel und bietet – wie zuletzt im Oktober – notorischen Klimawandelleugnern und ihren gefährlichen Thesen auch noch eine Bühne in Österreich. All das ist an Zynismus nicht zu überbieten und ist ein Schlag ins Gesicht aller Menschen, die den Preis für die Klimakrise zahlen. Während die FPÖ noch immer nicht begriffen hat, dass Klimaschutz auch Heimatschutz und Schutz der Menschen ist, treibt die SPÖ in der Regierung den Klimaschutz konsequent voran", so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betont weiters: "Klimaschutz ist gut für die Menschen und die Umwelt, aber auch gut für den rot-weiß-roten Standort und die Arbeitsplätze. Wir nehmen die Sorgen der Menschen ernst und setzen in der Bundesregierung wichtige Maßnahmen zum Schutz von Klima und Bevölkerung“, so Seltenheim mit Verweis auf Meilensteine wie das ambitionierte Klimagesetz, den Klima-Sozialplan, den Klimacheck für Gesetze, den Ausbau erneuerbarer Energien oder die Sanierungsoffensive 2027, die hunderttausende Menschen dabei unterstützt, ihre Wohnungen und Häuser klimafreundlicher und effizienter zu machen und langfristig Heizkosten zu sparen. (Schluss) mb/ff