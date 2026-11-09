INTERNATIONAL LIGHT ART FESTIVAL „ILLUMINA“ im Schlosspark Laxenburg

Wien/Laxenburg (OTS) -

Wenn die Dunkelheit des Winters Einzug hält und die Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres wächst, öffnet ILLUMINA ab dem 13. November 2026 wieder seine Tore. Österreichs größter Lichtergarten lädt Familien, Paare und Freund*innen dazu ein, dem Alltag für ein paar Stunden zu entfliehen und gemeinsam in eine Welt voller Licht, Staunen und Emotionen einzutauchen.

Bereits zum sechsten Mal verwandelt sich der historische Schlosspark Laxenburg in eine magische Erlebniswelt. Auf einem neu gestalteten Rundweg erwarten die Besucher*innen berührende Lichtinszenierungen, internationale Lichtkunst und zahlreiche neue interaktive Highlights. Hier entstehen Momente, die man nicht nur sieht, sondern miteinander erlebt und lange in Erinnerung behält.

Drei Kilometer voller Staunen, Magie und gemeinsamer Erinnerungen

Seit seiner Premiere begeistert ILLUMINA Jahr für Jahr mehr als 100.000 Gäste und ist für viele längst zu einer liebgewonnenen Wintertradition geworden. Zwischen funkelnden Lichterwelten, geheimnisvollen Klängen und kunstvollen Projektionen entsteht eine Atmosphäre, die Kinderaugen leuchten lässt und Erwachsene für einen Augenblick wieder staunen.

Entlang des rund drei Kilometer langen Weges präsentieren internationale Lichtkünstler*innen faszinierende Installationen, viele davon erstmals in Österreich. Die spektakuläre Laser- und Wassershow am Burgteich, die leuchtende Franzensburg und der beliebte Sprechende Baum mit einer neuen Geschichte laden zum Innehalten, Entdecken und Träumen ein. Zahlreiche neue interaktive Elemente machen die Besucher*innen selbst zum Teil der Lichtwelt und schaffen Erlebnisse, die man am liebsten sofort mit seinen Liebsten teilen möchte.

Entspannt ankommen und den Abend genießen

Damit die Vorfreude bereits bei der Anreise beginnt, stehen den Gästen kostenlose Parkplätze in Gehdistanz zum Haupteingang zur Verfügung. Wer lieber auf das Auto verzichten möchte, kann den beliebten ILLUMINA-Shuttlebus nutzen, der freitags bis sonntags direkt vom Wiener Hauptbahnhof nach Laxenburg und retour fährt. So beginnt der Zauber bereits auf dem Weg dorthin.

Zeit für Familie, Freunde und besondere Augenblicke

ILLUMINA bringt Menschen zusammen. Familien entdecken gemeinsam funkelnde Lichtwelten, Kinder erleben kleine Abenteuer und Paare genießen romantische Stunden in einzigartiger Atmosphäre.

Mit dem vergünstigten Familienticket besuchen zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder den Lichtergarten montags und donnerstags besonders günstig.

Zwischendurch sorgen zwei gemütliche Gastrozonen mit regionalen Spezialitäten, warmen Getränken und winterlichen Köstlichkeiten für genussvolle Momente und laden dazu ein, die besondere Atmosphäre in aller Ruhe auf sich wirken zu lassen.

Sichern Sie sich Ihren Wunschtermin

Gerade in der Advent- und Ferienzeit zählt ILLUMINA zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region. Um allen Gästen ein entspanntes Erlebnis zu ermöglichen, sind die Ticketkontingente begrenzt. Daher empfiehlt sich eine frühzeitige Online-Buchung.

Unser besonderer Tipp: Besuchen Sie ILLUMINA bereits im November. Genießen Sie die ruhige Stimmung, teilen Sie die ersten magischen Wintermomente mit Ihren Liebsten und lassen Sie sich schon früh von der Vorfreude auf Weihnachten verzaubern.

ILLUMINA Lichtergarten im Schlosspark Laxenburg

13. November 2026 bis 10. Jänner 2027

13.11.2026 bis 06.01.2027 täglich von 16:30 bis 22:00 Uhr

07.01.2027 bis 10.01.2027 täglich von 17:00 bis 22:00 Uhr

Kein Betrieb am 24.12.2026

Letzter Einlass: 19:30 Uhr

Schloßplatz 1, 2361 Laxenburg

www.lichtergarten.at