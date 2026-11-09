Das Alte Hauptzollamt der ARE als neuer Standort des Österreichischen Integrationsfonds

Wien (OTS) -

Die ARE Austrian Real Estate (ARE) hat das Alte Hauptzollamt in der Vorderen Zollamtsstraße 3 in Wien Landstraße generalsaniert. In rund drei Jahren Bauzeit sind moderne Büros genauso wie Beratungs-, Schulungs- und Veranstaltungsräume für den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) entstanden. Das 1848 fertiggestellte Gebäude diente ursprünglich als Hauptzollamt und steht unter Denkmalschutz. Heute, am 9. November 2026, haben ARE Geschäftsführerin Christine Dornaus und ARE Geschäftsführer Gerald Beck den symbolischen Schlüssel an Integrationsministerin Claudia Bauer, ÖIF-Direktor Franz Wolf und ÖIF-Aufsichtsratsvorsitzenden Hermann Feiner übergeben.

Gerald Beck, Geschäftsführer ARE Austrian Real Estate: "Mit der Generalsanierung der Vorderen Zollamtsstraße 3 ist es uns gelungen, ein bedeutendes denkmalgeschütztes Gebäude zu revitalisieren und die Voraussetzungen für eine zeitgemäße, effiziente Nutzung zu schaffen. Besonders wichtig war uns dabei, die architektonische Qualität und historische Substanz des Gebäudes zu bewahren und es zugleich den Anforderungen an zukunftsweisende Arbeits- und Serviceräume anzupassen. Gemeinsam mit dem Österreichischen Integrationsfonds ist hier ein Ort entstanden, der gesellschaftlichen Mehrwert schafft und zeigt, wie historische Bestandsgebäude erfolgreich für neue öffentliche Aufgaben weiterentwickelt werden können.“

Franz Wolf, Direktor des Österreichischen Integrationsfonds: „Mit dem Alten Hauptzollamt schafft der ÖIF einen Ort für gesellschaftlichen Austausch und bündelt zugleich zentrale Integrationsmaßnahmen wie Wertekurse, Integrationsprüfungen und Gespräche zu Integrationsfortschritten sowie ein großes Frauenzentrum mit Kinderbetreuung unter einem Dach. Das Alte Hauptzollamt wird damit zu einem Haus für Österreich. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in Österreich gelingt und was es dafür braucht: Deutsch, Arbeit und Haltungen, die das Zusammenleben gelingen lassen.“

Haus für Österreich: Ein historisches Gebäude erhält eine neue Aufgabe

Mit der abgeschlossenen Sanierung erhält das fast 180 Jahre alte Verwaltungsgebäude als „Haus für Österreich“ eine neue öffentliche Aufgabe. Vier bisher getrennte Wiener Standorte werden unter einem Dach zusammengeführt. Im Mittelpunkt stehen das Deutschlernen, die Vermittlung europäischer Grundwerte, der Grundsätze des österreichischen Rechtsstaates und österreichischer Kultur sowie die Unterstützung auf dem Weg in ein eigenständiges Leben in Österreich.

Zwei Drittel der Fläche stehen für Integrationsmaßnahmen und Angebote für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Hier finden künftig Werte- und Orientierungskurse, Integrationsprüfungen – erstmals auch in digitaler Form – und Gespräche zu Integrationsfortschritten statt. Das ÖIF-Frauenzentrum wird deutlich erweitert und bietet künftig Kinderbetreuung mit begleitender Sprachförderung für Kinder, deren Mütter an Integrationsmaßnahmen beim ÖIF teilnehmen.

Gleichzeitig öffnet sich das historische Gebäude für die Bevölkerung: Mit öffentlichen Veranstaltungen sowie Schulungen und Seminaren, unter anderem für Lehrkräfte, Polizist*innen und Behördenmitarbeiter*innen, entsteht ein Ort für Begegnung und gesellschaftlichen Austausch. Denn Integration betrifft die gesamte Gesellschaft. Das „Haus für Österreich“ soll deshalb auch Raum für die Auseinandersetzung mit zentralen Fragen unseres Zusammenlebens schaffen: Wie gelingt Integration? Welche Herausforderungen bestehen? Und welche gemeinsamen Werte und Regeln sind dafür entscheidend?

Historische Substanz erhalten, Gebäude nachhaltig modernisiert

Im Zuge der Generalsanierung durch die ARE wurde das Gebäude von Generalunternehmer Plus Pittel + Brausewetter nach den Plänen von Wehofer Architekten wieder in seinen historischen Zustand zurückgeführt. Die fünfschiffige Eingangshalle sowie der Kassensaal im ersten Obergeschoß wurden revitalisiert. Dabei wurden nachträgliche Einbauten abgebrochen und die Räume – wie von Architekt Paul Eduard Sprenger ursprünglich geplant – wiederhergestellt. Alter Bestand braucht moderne Technik: Die Haustechnik wurde auf den neuesten Stand gebracht sowie auch Oberflächen und Sanitäranlagen erneuert. Im Zuge der Sanierung ist das Dachgeschoß für Veranstaltungs- und Seminarräume ausgebaut und eine Photovoltaikanlage auf dem erneuerten Dach installiert worden.

Auch die Fassade erstrahlt wieder in neuem Glanz und wurde in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt konserviert. Darüber hinaus wurde sie im Rahmen des Dekarbonisierungsprogramms des BIG Konzerns bauphysikalisch optimiert: Neue Fenster verbessern die Energieeffizienz. Durch all diese Maßnahmen wird eine Zertifizierung mit klimaaktiv Silber angestrebt.

Vorreiter für modernes und effizientes Arbeiten in der öffentlichen Verwaltung

Das Alte Hauptzollamt steht zugleich beispielhaft dafür, wie die ARE gemeinsam mit öffentlichen Einrichtungen wie dem ÖIF moderne und effiziente Verwaltungsarbeitswelten entwickeln. Durch tätigkeitsbasiertes Arbeiten mit gemeinsam genutzten Arbeitsplätzen, ein modernes Arbeitskonzept und die konsequente Digitalisierung von Arbeitsabläufen werden die vorhandenen Flächen effizient genutzt – nur ein Drittel der Fläche entfallen auf Büro- und Verwaltungsflächen. Mit rund 17 Quadratmetern Nettoraumfläche je Arbeitsplatz – einschließlich anteiliger Gemeinschafts-, Besprechungs- und Verkehrsflächen – benötigt der ÖIF weniger als die Hälfte der Fläche vergleichbarer Bundesdienststellen, die laut vorliegender Flächenanalyse im Durchschnitt bei rund 40 Quadratmetern je Arbeitsplatz liegen.

Bildmaterial finden Sie HIER zum Download.