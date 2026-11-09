  • 09.11.2026, 15:03:32
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  • OTS0144

VIDEO: Personalisierte Medizin aus Seibersdorf - neues Radiopharmaka-Labor eröffnet

Seibersdorf Laboratories, ein Tochterunternehmen des AIT, eröffnete am 2. November 2026 ein neues Labor- und Produktionsgebäude für innovative Radiopharmazeutika.

Seibersdorf/Wien (OTS) - 

Innovative Radiopharmazeutika, modernste Produktionsinfrastruktur und neue Perspektiven für die Präzisionsmedizin: Seibersdorf Laboratories, ein Tochterunternehmen des AIT Austrian Institute of Technology, hat am 2. November 2026 am Tech Campus Seibersdorf ein neues Labor- und Produktionsgebäude für Radiopharmazeutika feierlich eröffnet. Mit einer der größten Produktionsstätten ihrer Art in Europa werden die Voraussetzungen geschaffen, um die Entwicklung und Herstellung innovativer Arzneimittel für die präzise Krebsdiagnostik und gezielte Krebstherapie weiter auszubauen.

Der Videobericht zeigt die neue Hightech-Infrastruktur und gibt Einblicke in die Arbeit an innovativen Medikamenten für die Medizin der Zukunft. Zudem kommen Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und Forschung zu Wort und beleuchten die Bedeutung der Investition für die medizinische Versorgung sowie für den Forschungs- und Technologiestandort Österreich.

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