Bauernbund dankt Josef Geisler und wünscht Josef Hechenberger alles Gute für die Hofübernahme

Wien (OTS) -

Die Bundesvorstehung des Tiroler Bauernbundes hat Josef Hechenberger einstimmig als Kandidaten für die Obmannwahl am 12. Dezember 2026 in Rotholz nominiert. Damit stellt der Tiroler Bauernbund die Weichen für eine geordnete Hofübergabe. Der Österreichische Bauernbund dankt Bauernbundobmann LHStv. Josef Geisler für seinen unermüdlichen Einsatz und seine großen Verdienste um die Landwirtschaft und den Bauernbund. Josef Hechenberger bringt für die bevorstehende Aufgabe viel Erfahrung, bäuerliches Wissen und eine enge Verbundenheit mit den Menschen in Tirol mit.

„Josef Geisler hat sein Leben und Wirken in den Dienst unserer Bäuerinnen und Bauern gestellt. Mit großer Tatkraft und persönlichem Einsatz hat er für die Bauernfamilien viel erreicht und den Tiroler Bauernbund geprägt. Dafür gebührt ihm unser aufrichtiger Dank. Mit Josef Hechenberger steht der Richtige für die Nachfolge bereit. Er kennt die Landwirtschaft, Tirol und seine Menschen aus eigener Erfahrung und weiß, was unsere Bauernfamilien bewegt“, betont Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser.

Große Verdienste und ein starkes Fundament

Geislers Wirken ist von seiner tiefen Verbundenheit mit der bäuerlichen Arbeit und dem ländlichen Raum geprägt. Die Anliegen der Bauernfamilien zu vertreten und ihnen eine starke Stimme zu geben, stand dabei stets im Mittelpunkt. Sein Einsatz verdient Anerkennung weit über Tirol hinaus.

Auch Landwirtschaftsminister Mag. Norbert Totschnig, MSc, würdigt Geislers Verdienste und die bevorstehende Hofübergabe. „Josef Geisler hat den Tiroler Bauernbund über 13 Jahre mit großem Engagement, Weitblick und seiner Erfahrung aus der bäuerlichen Praxis geprägt. Er war und ist eine starke Stimme für die Tiroler Bauernfamilien. Für seinen unermüdlichen Einsatz gebührt ihm großer Dank. Mit ihm verbinden mich eine langjährige Freundschaft, großes Vertrauen und höchste persönliche Wertschätzung. Umso mehr freut es mich, dass er sich weiterhin als Landeshauptmann-Stellvertreter mit voller Kraft für Tirol einsetzt. Josef Hechenberger gratuliere ich herzlich zu seiner neuen Aufgabe. Er ist ein erfahrener Agrarpolitiker, unter anderem als langjähriger Kammerpräsident, und ein höchst engagierter Nationalratsabgeordneter, der die Herausforderungen auf unseren Höfen aus erster Hand kennt.“

Erfahrung und Gespür für die Menschen

Mit Josef Hechenberger verbindet den Österreichischen Bauernbund eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Seine Kenntnis der bäuerlichen Praxis und sein direkter Kontakt zu den Menschen sind eine starke Grundlage für die künftige Führung des Tiroler Bauernbundes.

„Josef Geisler hat mit großem Einsatz für die Bauernfamilien gearbeitet und Verantwortung für den Bauernbund übernommen. Dafür gilt ihm unser aufrichtiger Dank. Josef Hechenberger bringt für diese Hofübernahme alles mit, was es braucht. Er kennt die Tiroler Landwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt, hört zu und hat das nötige Gespür für die Anliegen der Menschen. Sein Einsatz für eine flächendeckende Herkunftskennzeichnung zeigt, wie konsequent er für unsere Bauernfamilien eintritt. Seine Bodenständigkeit und die gute Zusammenarbeit zeichnen ihn aus. Für die bevorstehende Aufgabe wünschen wir ihm viel Kraft, Freude und Erfolg“, sagt Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl.