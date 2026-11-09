  • 09.11.2026, 14:09:32
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Bauernbund: AMA-Gütesiegel macht österreichischen Zucker im Regal erkennbar

Strasser: „Wer zu österreichischem Zucker greift, entscheidet sich auch für unsere Rübenbäuerinnen und Rübenbauern.“

Wien (OTS) - 

Ab sofort sind Kristall- und Staubzucker von Wiener Zucker mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel im Handel erhältlich. Die AMA-Marketing hat die neue Kennzeichnung heute in Wien vorgestellt. Rechtzeitig zur Weihnachtsbäckerei ist damit direkt am Packerl erkennbar, dass die Zuckerrüben in Österreich angebaut und verarbeitet wurden.

„Wer zu österreichischem Zucker greift, entscheidet sich auch für unsere Rübenbäuerinnen und Rübenbauern. Das AMA-Gütesiegel macht heimische Herkunft sichtbar und gibt den Konsumentinnen und Konsumenten die Möglichkeit, sich beim Einkauf ganz bewusst für die österreichische Landwirtschaft zu entscheiden“, sagt Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser.

Geprüfte Qualität vom Acker bis ins Packerl

Die Anforderungen des AMA-Gütesiegels beginnen beim Anbau. Die teilnehmenden Rübenbetriebe setzen im österreichischen Agrarumweltprogramm ÖPUL unter anderem Maßnahmen zum Schutz von Boden und Grundwasser um. Auch bei der Verarbeitung gelten Vorgaben, etwa zur Reinheit und Hygiene. Unabhängige Kontrollen prüfen die Einhaltung der Anforderungen vom Rübenfeld bis zum fertigen Zucker.

Heimische Herkunft stärkt den Rübenanbau

Für die Rübenbetriebe ist die Herkunftskennzeichnung wichtig, weil die Nachfrage nach österreichischem Zucker auch die Nachfrage nach ihren Rüben stärkt. Die heimischen Rüben werden im AGRANA-Werk in Tulln zu Zucker verarbeitet. So bleibt die Wertschöpfung vom Acker bis zur Zuckerfabrik in Österreich.

„Herkunft muss erkennbar sein. Denn nur wer weiß, woher ein Lebensmittel kommt, kann sich bewusst für heimische Qualität entscheiden. Das stärkt unsere bäuerlichen Betriebe und sichert die Wertschöpfung im eigenen Land“, so Strasser abschließend. (Schluss)

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