Gesucht und gefunden! Finale der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Jubiläumsstaffel am 16. November

Wien (OTS) -

Wenn Amors Pfeil bei den ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ einschlägt, dann richtig – wie das Grande Finale der heurigen Jubiläumssaison des Kultformats am Montag, dem 16. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 (und schon 24 Stunden vorab auf ORF ON) zeigt. In der zehnten und letzten Folge der 30. Staffel zieht die „Kupplerin der Nation“ Nina Horowitz Bilanz und erzählt exemplarisch sechs erfolgreiche Lovestorys vergangener Sendungen: Etwa von einer jungen Liebe samt Blitzhochzeit, einem romantischen Weihnachtswunder am Heiligen Abend, einer trachtigen Liebeserneuerung nach 17 gemeinsamen Jahren, Schmetterlingen im Bauch beim L'Amour-Hatscher, dem krisenfesten Glück mit Versprechensring oder einem bunten Leben dank erotischer Kochkünste – allesamt bewegende „Liebesg’schichten“, die zeigen, dass das Glück oft nur einen ORF-TV-Abend entfernt ist.

„Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, sagt Sendungsgestalterin Nina Horowitz. „Das ist nicht nur der Titel eines Schlagers von Jürgen Marcus. Das ist ja auch wirklich so. Und das kann man im Staffelfinale der diesjährigen ,Liebesg’schichten und Heiratssachen‘ aufs Neue wunderbar sehen. Wieder haben sich Liebespaare gefunden, Leben und Wohnungen verändert.“

Doch nach dem großen Finale der Jubiläumsstaffel ist die heurige „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison noch lange nicht zu Ende: „Ein weiteres Highlight gibt’s dieses Jahr auch noch“, freut sich Horowitz. „Am 28. Dezember gibt es erstmals ein Weihnachtsspecial der Reihe: Sechs Singles machen sich wieder auf die Suche nach der großen Liebe. Aber eben in weihnachtlichem und winterlichem Ambiente. In diesem Sinne: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.“

Die Weihnachtsausgabe der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ wird am Montag, dem 28. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt (24 Stunden vorab schon auf ORF ON).

31. Staffel in Vorbereitung – Bewerbungen bereits möglich!

Damit nicht genug: Die nächste, bereits 31. Saison, in der Nina Horowitz als Interviewerin und Gestalterin ab Juli 2027 auf humorvolle und einfühlsame Weise wieder Menschen aus ganz Österreich auf ihrer Partnersuche begleitet, ist schon in Vorbereitung – Bewerbungen sind bereits möglich. Interessierte Singles aus allen Bundesländern melden sich via E-Mail an [email protected] bzw. per Brief an ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien oder telefonisch unter 0800 44 30 140.

Weitere Details zum Finale der Jubiläumsstaffel 2026

Horst, 50, Angestellter aus Oberösterreich, machte sich im Juli 2025 auf die Suche nach einer Frau, die Wahrheit nicht nur verspricht, sondern auch lebt. In Sabine fand er genau diese Frau – und die große Liebe seines Lebens. „Ich hab sie gesehen und es hat bumm gemacht! Es war alles einfach so vertraut, schon beim ersten Treffen.“ Mehr als 100 Zuschriften erreichten Horst, doch nur Sabine schaffte es, sein Herz im Sturm zu erobern. Die beiden waren sich schnell sicher: Das passt! Bereits nach drei Monaten Beziehung zog Horst bei Sabine und ihren beiden Söhnen ein. Und nur wenige Monate später, im Juli 2026, gaben sich die beiden bei einer kirchlichen Trauung das Jawort – und ihre Kupplerin Nina Horowitz durfte diesen besonderen Moment miterleben. „Als Sabine die Kapelle betreten hat, war das unglaublich. Einfach zu wissen, ich darf sie jetzt heiraten“, strahlt Horst. Auch seine Braut war voller Vorfreude auf diesen Augenblick: „Ich hab mich so auf Horst gefreut, alles andere war in diesem Moment egal.“ Wie sehr die beiden miteinander harmonieren, zeigt sich auch im Alltag. Immer wieder sitzen sie zusammen, betrachten ihre Eheringe und wissen: „Dass es einfach passt.“ Dass Horst genau der Mann ist, den sie sich immer gewünscht hat, wusste Sabine offenbar schon lange. In früheren Jahren hatte sie eine Liste mit 22 Wünschen zusammengestellt, die ihr Traummann erfüllen sollte. „Zum Beispiel in die Sterne schauen, am Lagerfeuer sitzen oder Musik machen. Horst erfüllt mehr Punkte als ich überhaupt aufgeschrieben habe“, erzählt sie strahlend. Und auch Horst könnte nicht zufriedener sein: „Wir lachen extrem viel miteinander, es kann gar nicht schöner sein!“ Eine Liebesgeschichte, die zeigt, dass manchmal aus einer einzigen Begegnung das ganz große Glück entstehen kann.

Brigitte, 60, pensionierte Schneiderin und Hans, 67, ehemaliger Tischler, beide aus der Steiermark, haben ihr großes Liebesglück gefunden. Brigitte war bereits im Juli 2024 auf der Suche nach ihrem Mr. Right. In der Erfolgssendung im selben Jahr erzählte sie freudestrahlend, dass sie sich in Jürgen verliebt hatte. Doch wie das Leben manchmal so spielt, hielt die Liebe nicht. Nach der Ausstrahlung der siebenten Folge der heurigen Jubiläumsstaffel im August 2026 wurde die frühere Kandidatin richtiggehend nervös und kontaktierte Nina Horowitz gleich fünfmal hintereinander per Telefon. Hans, der in der Sendung zu sehen war, hatte es ihr angetan. Und nun sitzen die zwei frisch Verliebten schon als Paar gemeinsam vor der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Kamera. Brigittes Vorstellungen von ihrem Traumpartner waren damals klar: „Ein lieber Mann, bei dem das Herz am rechten Fleck ist!“ Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie: „Mit meinen schönen blauen Augen kann ich Männer verführen.“ Dass sie damit eines Tages tatsächlich ihr zukünftiges Herzblatt verzaubern würde, ahnte sie wohl noch nicht. „Ich bin über beide Ohren verliebt“, strahlt Hans. Das Glück der beiden ist nicht zu übersehen. Obwohl sie erst seit wenigen Monaten liiert sind, sprechen die Turteltauben bereits vom Heiraten: „Die Verlobung steht schon fest, die wird am 24. Dezember sein. Ein Weihnachtswunder!“ Auch das erste persönliche Treffen wird den beiden wohl für immer in Erinnerung bleiben. „Hans hat in Natura noch schöner ausgesehen!“, schwärmt Brigitte. Für sie steht fest: „Meinen Hans bekommt keine andere Frau mehr!“ Und schon in seinem Single-Porträt sagte dieser damals: „Es ist ein Wunder, wenn man die Richtige findet.“

Erik, 54, Unternehmer aus Niederösterreich, suchte bereits 2009 mithilfe von Elizabeth T. Spira die Frau fürs Leben. „Das Knistern muss da sein und ich würde gerne eine Familie gründen“, sagte er einst bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“. Mehr als 200 Zuschriften erreichten den damaligen Single-Mann, doch geknistert hat es schlussendlich mit seiner jetzigen Frau Susi. Und anlässlich des 30-jährigen Staffeljubiläums kehren die beiden nach 17 gemeinsamen Jahren wieder vor die „Liebesg’schichten“-Kamera zurück und erzählen, was alles passiert ist. Geheiratet hat das Paar damals in Las Vegas. „Das war Eriks Wunsch und mein Wunsch war es, in Tracht zu heiraten“, erzählt Susi – und das haben sie dort auch getan. Durch die beiden gemeinsamen Töchter wurde ihr Familienglück schlussendlich komplett. Die ehemaligen „Liebesg’schichten“-Babys sind mittlerweile schon elf und 14 Jahre alt. Und was genau hat sich in all den Jahren verändert? „Wir haben Falten bekommen, sind aber immer noch genauso glücklich“, scherzen die beiden. Doch worin liegt das Geheimnis ihrer langjährigen Partnerschaft? „Es ist alles sehr ausgeglichen, wir sind auf Augenhöhe und verbringen auch romantische Abende gemeinsam. Außerdem ist Vertrauen das Allerwichtigste“, verrät Susi. Für das Paar steht fest, wem sie ihr Glück zu verdanken haben. „Nur durch diese Sendung haben wir uns kennengelernt und unsere tollen Kinder bekommen“, betont Susi. Und eine Überraschung gibt es auch – die beiden wollen nach 15 gemeinsamen Ehejahren ihr Gelübde erneuern. Und damit erfüllt sich für Susi einen weiteren Traum: „Damals haben wir in Tracht geheiratet, jetzt wird in Weiß geheiratet.“ Und die ‚Liebesg’schichten und Heiratssachen‘ sind selbstverständlich wieder dabei!

Bernd, 70, pensionierter Dreher aus der Steiermark, suchte im Juli 2026 die große Liebe. Besonders wichtig waren dem Single-Mann, schöne Augen und: „Dass sie keine großen Hände hat, davor schrecke ich mich.“ Und wie das Schicksal so wollte, sah auch seine spätere Traumfrau die Sendung. Sie hat sich an ihrem Kaffee verkutzt, so nervös ist sie geworden, als sie ihn im Fernsehen gesehen hat. An die 150 Zuschriften hat Bernd bekommen, aber getroffen hat er sich nur mit zwei Frauen. „Die erste war sehr materialistisch, das hat nicht gepasst, die war erstaunt, dass ich kein Auto habe“, lacht Bernd. Und nach Sabine wusste er, er müsse keine weitere Dame mehr treffen. Beim ersten Date mit ihr war Bernd natürlich aufgeregt: „Aber es war so, als ob wir uns schon ein Jahr kennen würden! Ich bin gleich eine Woche bei Sabine geblieben.“ Dass die beiden frisch Verliebten auf Wolke sieben schweben, sieht man auch in ihrem „Liebesg’schichten“-Porträt, in dem sie einen L’Amour-Hatscher zum romantischen Klassiker „How Deep Is Your Love“ von den Bee Gees tanzen. Und wie beschreibt Bernd sein neues Liebesglück? „Traumhaft! Ich liebe Sabine und bekomme jedes Mal Herzklopfen, wenn ich zu ihr fahre“, schwärmt der Kandidat, der bereits nach nur drei Monaten Beziehung von Liebe spricht. Auch Sabine kann ihr Glück kaum fassen: „Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passiert!“ Und auch über die nächsten gemeinsamen Schritte wird schon nachgedacht: „Nach einem Jahr, vielleicht schon früher, werden wir uns verloben und ja wir haben auch schon genau über die Hochzeit gesprochen“, verrät Bernd voller Vorfreude.

Anschi, 83, ehemalige Verkäuferin aus der Steiermark, suchte im Juli 2024 ihr großes Glück und sehnte sich einfach nur nach einem ganz normalen Mann: „Nur einer, der ordentlich grüßen kann, der ein lustiger, freundlicher Kerl ist.“ Außerdem sollte ihr neuer Partner nicht nur ein Kamerad, sondern auch ein Liebhaber sein. Mit Erwald fand Anschi schließlich genau den Richtigen. Bereits im November 2024 präsentierten die beiden ihr Glück bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ und Erwald witzelte schon damals: „Ich wurde noch nie von einer Frau so verwöhnt! Sie gibt mir dauernd was zu essen und sagt dann Pummelchen zu mir!“ Da muss Anschi schmunzeln: „Erwald sagt, dass er in einem halben Jahr ein Kugelfisch ist.“ Die ehemalige Kandidatin erinnert sich noch genau an den Beginn ihrer Liebesg’schicht’: „Schon am Telefon war ich vernarrt in ihn und als wir uns das erste Mal gesehen haben, war’s geschehen um mich!“ Heute sind die beiden unzertrennlich, wie Anschi erzählt: „Wir sind so glücklich, mit ihm bin ich ein anderer Mensch!“ Wie tief ihre Verbundenheit ist, zeigte sich besonders in schwierigen Zeiten. „Ich hatte eine neurologische Erkrankung und konnte weder gehen noch sitzen“, erzählt er offen. Dabei konnte er sich stets auf seinen Herzensmenschen verlassen: „Anschi war jeden Tag bei mir im Spital, eine andere hätte mich vielleicht verlassen. Aber sie ist immer noch da!“ Als Zeichen seiner Dankbarkeit schenkte Erwald seiner Liebsten einen Versprechensring, der auch Promise Ring genannt wird. „Wir brauchen deswegen nicht heiraten, wir brauchen keine Papiere, es zählt genauso viel für uns“, sind sich die beiden ganz sicher. Aber was genau hat sich jetzt in zwei Jahren geändert? „Die Liebe ist viel intensiver geworden, wir sind noch viel verbundener als am Anfang. Ich kann mir kein Leben mehr ohne Anschi vorstellen, es ist einfach wunderschön“, schwärmt Erwald.

Sissy, 76, pensionierte Drogistin aus Wien, wünschte sich im August 2023 einen echten Gentleman an ihrer Seite. Schon damals verriet sie, dass sie ihren zukünftigen Liebhaber auch gerne mit ihren erotischen Kochkünsten verwöhnen würde: „Dabei kommt es nicht auf die Kleidung, sondern auf die Zutaten an – Avocado, Feige, Zitrone und Auster.“ Wie schön, dass auch ihr neuer Herzensmensch Frederic diese Vorlieben teilt! „Als ich die Sendung gesehen habe, wusste ich nicht, wie Sissy aussieht, da ich blind bin. Ich hab sie mir von einem Freund beschreiben lassen und er hat sie mir als ausgesprochen attraktiv dargestellt“, erzählt Frederic. Das machte ihn neugierig, und so schrieb er Sissy kurzerhand eine E-Mail, die ihr Herz höherschlagen ließ. „Dass Frederic blind ist, ist für mich keine Hinderung, weil mein Vater schon sehr schlecht gesehen hat“, sagt Sissy. Mittlerweile sind die beiden seit drei Jahren ein Herz und eine Seele. Dass sie erst jetzt vor die Kamera treten, liegt daran, dass Frederic ein wenig schüchtern ist. Sissy hat in Frederic endlich den Gentleman gefunden, den sie sich immer gewünscht hat: „Er macht mir Frühstück, hilft mir in den Mantel und hört, wenn mir etwas fehlt.“ Auch Frederic ist voll des Lobes für seine Partnerin: „Sissy zeigt ihre Zuneigung und ist sehr zärtlich. Und sie hat großes Verständnis für alle Probleme, die sich im Leben stellen.“ Besonders gern verreisen die beiden gemeinsam: „Wir waren schon in Hamburg, in New York, nichts ist uns zu weit.“ Seit sie ihren Traumprinzen gefunden hat, ist Sissy überglücklich und voller Lebensfreude: „Mein Leben hat sich total verändert, es ist richtig bunt geworden! Und ich bin sehr, sehr glücklich.“ Eine Liebesgeschichte, die zeigt, dass es für das große Glück nie zu spät ist!

Die Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV. Weitere Details sind unter presse.orf.at abrufbar.