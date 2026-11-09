VPNÖ-Zauner ad FPÖ-Schmiedlechner: „Lenkt von eigener Ideen- und Inhaltslosigkeit ab“

St. Pölten (OTS) -

„Die heutigen Aussagen von FPÖ-Schmiedlechner bestätigen einmal mehr, was wir bereits ausgesprochen haben: Die FPÖ zeigt mit dem Finger auf andere, bleibt selbst aber konkrete Lösungsvorschläge schuldig. Anstatt die erzielte Einigung - zu der Herr Schmiedlechner keinen Millimeter beigetragen hat - gut zu heißen, versucht er, diese schlechtzureden. Außer großem Mundwerk kann man sich von Herrn Schmiedlechner und der Kickl-FPÖ aber nichts erwarten. Damit lenkt er lediglich von der eigenen Ideen- und Inhaltslosigkeit seiner eigenen Partei ab“, betont VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner.

Fakt ist: Heimische Unternehmen investieren in Niederösterreich, bauen ihre Verarbeitungskapazitäten aus und schaffen damit neue Absatzmöglichkeiten für unsere Gemüsebauern. „Das ist ein klares Zeichen dafür, dass Niederösterreich ein attraktiver Standort ist. Diesen Erfolg haben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und der designierte Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ, Lorenz Mayr, gemeinsam mit den heimischen Unternehmen und den Gemüsebauern möglich gemacht. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Es ist klar, wer Lösungen liefert und wer bloß große Töne spuckt“, so Zauner weiter. „Wir können nicht beeinflussen, welche unternehmerischen Konzernentscheidungen Ardo trifft. Was wir aber tun können und getan haben, ist, gemeinsam mit allen Beteiligten Lösungen zu erarbeiten und die bestmöglichen Rahmenbedingungen für unsere heimischen Betriebe zu schaffen. Genau dafür steht unser eigenständiger niederösterreichischer Weg: Wir suchen die Schuld nicht bei anderen, sondern handeln und übernehmen konkrete Verantwortung.“