NÖ Landesausstellung: Fackelübergabe vom Mostviertel ans Waldviertel

St. Pölten (OTS) -

Am gestrigen Sonntag um 18 Uhr schloss die NÖ Landesausstellung 2026 nach mehr als sieben Monaten ihre Türen. Mit der Fackelübergabe wurde im feierlichen Rahmen der Blick von der Moststraße auf die Region der kommenden NÖ Landesausstellung 2028 gelenkt: Gmünd und die Region Litschau bis Groß Gerungs.

Als sichtbares Zeichen dafür wurde eine Fackelübergabe mit Ehrengästen sowie Vertreterinnen und Vertretern des Mostviertels und des Waldviertels gefeiert. Landesrat Anton Kasser unterstrich dabei die Notwendigkeit, dem Ausstellungsthema Psychische Gesundheit weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und gab den Vertreterinnen und Vertretern des Waldviertels seine guten Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg: „Die Landesausstellung 2026 hat einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag geleistet, indem sie psychische Gesundheit aus der Tabuzone geholt und gezeigt hat, wie wichtig es ist, offen darüber zu sprechen. Mein herzlicher Dank gilt allen, die mit ihrem Engagement diese Ausstellung möglich gemacht haben. Mit der Fackelübergabe beginnt nun ein neues Kapitel und ich wünsche viel Erfolg für die nächste Landesausstellung in Gmünd.“

Andreas Purt, Geschäftsführer des Mostviertel Tourismus, betonte, dass die Region die erhöhte Aufmerksamkeit erfolgreich genutzt habe und die NÖ Landesausstellung zu einem sehr erfolgreichen Tourismusjahr im Mostviertel beigetragen hat: „Eine Landesausstellung ist immer auch ein regionales touristisches Entwicklungsprojekt. Die Region konnte die große Sichtbarkeit durch die Landesausstellung sehr gut nutzen. Es gab sehr viele positive Rückmeldungen von den Gästen, aber auch von vielen Betrieben aus unserer Region. Es war ein sehr gutes touristisches Jahr für das Mostviertel."

Für Christian Haberhauer, Bürgermeister von Amstetten, liegt der Erfolg der NÖ Landesausstellung darin, was sie für die Menschen vor Ort bewirkt. Lukas Michlmayr, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Haag, freute sich vor allem, dass Gäste bleibende Erinnerungen gemacht haben und wiederkommen. Helga Rosenmayer, Bürgermeisterin von Gmünd, berichtete über die Vorbereitungen auf die Landesausstellung 2028 in Gmünd mit dem Hauptausstellungsort Palmenhaus und vom starken Interesse in der Bevölkerung. Und Bundesrat Sebastian Stark betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit der Gemeinden und sieht die NÖ Landesausstellung 2028 als Chance, die Stärken der Region sichtbar zu machen.

Heute, Montag, starteten die Läuferinnen und Läufer des Laufteams Gmünd am bereits in der Früh in Mauer und brachten die Fackel nach Gmünd, wo diese feierlich empfangen wurden.

Weitere Informationen: Cornelia Ritzer, Presse NÖ Landesausstellung, Telefon: 0664/60499240, E-Mail: [email protected]