Hunderte tote Tiere bei Schiffstransport – 2 Millionen Streitwert: Zweite Verhandlung im Fall "Spiridon II"

Krems an der Donau/Istanbul (OTS) -

Am Dienstag, 10. November, wird der Fall des Rindertransports auf dem Schiff "Spiridon II" im Rahmen eines Zivilverfahrens vor dem Landesgericht Krems erneut verhandelt. Ein Waldviertler Unternehmer hatte den Transport von knapp 3.000 Rindern aus Uruguay in die Türkei organisiert. Doch die türkischen Behörden verweigerten die Einfuhr. Daraufhin mussten die Tiere fast zwei Monate unter katastrophalen Bedingungen an Bord ausharren. Hunderte starben, zahlreiche Kälber wurden auf dem Schiff geboren. Schließlich wurden die überlebenden Tiere nach Libyen verkauft. Die türkischen Importeure werfen dem Organisator Betrug und finanzielle Schädigung vor. Das massive Leid der Tiere dürfte auch bei dieser Verhandlung kaum eine Rolle spielen, kritisieren die Animal Welfare Foundation (AWF) und The Marker.

Bereits im Juni hatte sich der Waldviertler Viehhändler Christian Klinger vor dem Landesgericht Krems verantworten müssen. Türkische Rinderimporteure klagen gegen ihn und seine Firma Agro Breeding GmbH, aus deren Geschäftsführung er inzwischen zurückgetreten ist. Sie fordern die Rückzahlung einer Anzahlung von 2,1 Millionen US-Dollar und werfen Klinger vor, sie im Zusammenhang mit dem gescheiterten Transport getäuscht und finanziell geschädigt zu haben. Da es bei der ersten Verhandlung zu keiner Einigung kam, wird der Fall nun erneut vor Gericht verhandelt.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wer für den Zustand der Tiere bei ihrer Ankunft verantwortlich war. Die Türkei verweigerte die Einfuhr der knapp 3.000 Rinder, weil 469 Tiere nicht auf den offiziellen Importlisten standen und es bei 146 Rindern unter anderem aufgrund fehlender Ohrmarken zu Problemen bei der Identifizierung kam. Die Importeure werfen Klinger vor, wissentlich auch Rinder an Bord genommen zu haben, die nicht für den Transport vorgesehen waren. Klinger weist die Vorwürfe zurück. Seine Seite argumentiert, die Tiere seien bei ihrer Ankunft in gutem Zustand gewesen. Die Probleme seien erst durch die lange Wartezeit vor der türkischen Küste entstanden.

140 Geburten an Bord – Hinweise auf hochträchtige Tiere

„ Da während der Überfahrt mindestens 140 Kälber geboren wurden, ist klar, dass hochträchtige Tiere an Bord waren. Nach den Richtlinien der Welttiergesundheitsorganisation WOAH sind Tiere, die sich zum geplanten Entlade-Zeitpunkt in den letzten 10 Prozent ihrer Trächtigkeit befinden, nicht transportfähig “, sagt Maria Boada-Saña, Tierärztin und Projektleiterin für Schiffstransporte bei der Animal Welfare Foundation.

Videoaufnahmen aus dem Inneren des Schiffs dokumentieren das Ausmaß der Katastrophe: Sie zeigen unter anderem zahlreiche sterbende Kälber. Die Abfahrt aus Uruguay hatte sich offenbar aufgrund technischer Probleme am Schiff um rund zwei Monate verzögert.

„ Beim Transport von Tieren auf dem Seeweg wird immer wieder deutlich, wie schlecht sie geschützt sind. Viele der eingesetzten Schiffe sind alt und weisen gravierende Sicherheitsmängel auf. Es darf nicht sein, dass Tierwohl, Menschenleben und Sicherheit aus rein wirtschaftlichen Interessen aufs Spiel gesetzt werden “, sagt Boada-Saña, die die internationalen Tiertransportflotten seit Jahren beobachtet.

Die Animal Welfare Foundation (AWF) und The Marker kritisieren, dass auch bei dieser Verhandlung voraussichtlich vor allem der finanzielle Schaden der Importeure und die Verantwortlichkeit des Händlers im Mittelpunkt stehen werden – nicht aber das Leid der Tiere. Die AWF fordert, die Verantwortlichen für das Tierleid zur Rechenschaft zu ziehen sowie Schiffstransporte lebender Tiere und Lebendtierexporte aus der EU zu verbieten. Denn auch EU-Mitgliedstaaten exportieren jährlich rund drei Millionen Tiere per Schiff in Drittländer, vor allem in den Nahen Osten und nach Nordafrika.