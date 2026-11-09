AVISO: DO 12.11.2026, 11 Uhr, St. Pölten - PK Grüner Klub im NÖ Landtag: "Klimaschutz in Niederösterreich"

St. Pölten (OTS) -

Heute hat im türkischen Antalya die 31. UNO-Weltklimakonferenz (COP31) begonnen. Der Grüne Klub im NÖ Landtag ladet anlässlich dieser Klimakonferenz am Donnerstag, den 12.11.2026 um 11 Uhr zur Pressekonferenz: „Klimaschutz in Niederösterreich“

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Einladung zur Pressekonferenz Donnerstag, 12.11.2026, 11:00 Uhr

Klimaschutz in Niederösterreich

Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten

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HELGA KRISMER

Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Niederösterreich

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Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.

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Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 12.11., 09:00 Uhr unter [email protected] anzumelden.

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!

PK Grüner Klub im NÖ Landtag: "Klimaschutz in Niederösterreich"

Der Grüne Klub im NÖ Landtag ladet anlässlich der aktuellen Weltklimakonferenz am Donnerstag, den 12.11.2026 um 11 Uhr zur Pressekonferenz: „Klimaschutz in Niederösterreich“

Datum: 12.11.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Grüner Klub im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1 1

3100 St. Pölten

Österreich