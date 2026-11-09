Wohnministerium: Zweites Treffen des ehrenamtlichen Gremiums zur Wohnpolitik im Zeichen der Dekarbonisierung der Wohngebäude

Wien (OTS) -

Das Wohnministerium empfing am Montag, 9. November, rund 40 Expert:innen und Stakeholder zum zweiten Treffen des Anfang 2026 gegründeten ehrenamtlichen Gremiums zur Wohnpolitik.

Im Mittelpunkt des Treffens stand das Thema „Dekarbonisierung der Wohngebäude“. Diskutiert wurde insbesondere die Frage, wie die notwendige Dekarbonisierung des Gebäudebestands mit der Sicherung leistbaren Wohnens in Einklang gebracht werden kann. Dabei wurden bestehende Herausforderungen, praktische Erfahrungen und mögliche Lösungsansätze beleuchtet.

„Die Dekarbonisierung unserer Wohngebäude ist eine enorme Herausforderung, bei der wir rasch handeln müssen. Die Kosten dafür dürfen aber nicht einfach auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt werden. Schon heute sind die Wohnkosten für viele Menschen eine große Belastung. Wir brauchen daher Lösungen, die Klimaschutz und leistbares Wohnen miteinander verbinden und die finanziellen Lasten ausgewogen verteilen. Dafür ist es wichtig, unterschiedliche Perspektiven an einen Tisch zu bringen“, so Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler bei seiner Begrüßung der Teilnehmenden.

„Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Expertinnen und Experten an der Diskussion im Gremium beteiligt und wertvolle fachliche Inputs geliefert haben. Die Diskussion haben einerseits gezeigt, dass das Erreichen der Klimaziele im Gebäudebestand breit unterstützt wird, andererseits dass es aber auch unterschiedliche Perspektiven auf die dazu erforderlichen Maßnahmen, insbesondere die Verteilung der finanziellen Lasten gibt “, so Martin Orner, Leiter der Abteilung Wohnstrategie des Bundesministeriums.

Das ehrenamtliche Beratungsgremium wurde von der Bundesregierung eingerichtet, um der Bedeutung des Wohn- und Immobilienwesens in Österreich als ressortübergreifender Querschnittsmaterie Rechnung zu tragen. Ihm gehören Vertreter:innen der Immobilienwirtschaft, der gesetzlichen Interessenvertretungen, von Mieterschutzorganisationen, der zuständigen Ministerien, von Sozial- und Umweltschutzorganisationen sowie aus Architektur und Forschung an.

Das Gremium kommt zweimal jährlich zusammen, um aktuelle wohnpolitische Fragestellungen zu erörtern, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und Impulse für die Weiterentwicklung der österreichischen Wohnpolitik zu erarbeiten. Die Ergebnisse fließen in die Arbeit des Wohnministeriums ein.

Fotos des Treffens: https://www.picdrop.com/bmwkms/fotos