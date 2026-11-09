Von „Alice im Wunderland“ bis zu „Kurz.Film.Zuckerl“

St. Pölten (OTS) -

Das Cinema Paradiso Baden und das Cinema Paradiso St. Pölten zeigen mit den „Jüdischen Filmtagen“ auch in diesem Jahr bis 29. November beziehungsweise bis 8. Dezember vielfältiges jüdisches Leben aus der ganzen Welt mit ausgewählten Live-Veranstaltungen und Filmen und setzen ein Zeichen gegen Antisemitismus. Programm und weitere Novemberhöhepunkte unter: www.cinema-paradiso.at

Am Dienstag, 10. November, eröffnet Daniela Prokopetz in der Galerie Kultur Mitte Krems ihre Einzelausstellung „Lichtweiten – Zwischen Wind und Wolken“. Zu sehen bis Samstag, 21. November. Infos: www.facebook.com/kultur.mitte.krems

Mit einem Vortrag und der Aufführung von Rudolf Jungwirths „Stele“ gedenkt die Ehemalige Synagoge in St. Pölten am Mittwoch, 11. November, 18 Uhr, der Novemberpogrome 1938. Weitere Termine: www.ehemalige-synagoge.at

Am Mittwoch, 11. November, 19 Uhr, gastiert Vladimir Vertlib im Literatursalon im forum im Saal im Schloss Wolkersdorf und liest aus seinem Roman „Der Jude der Kaiserin“. Das Kindertheater „argh“ wird am Samstag, 21. November, 16 Uhr, gezeigt. Infos: www.forumwolkersdorf.at

Das Kulturfestival STADT:KULTUR in Baden geht 2026 in seine 17. Spielsaison und verspricht von Donnerstag, 12., bis Sonntag, 29. November, ein abwechslungsreiches Programm im Theater am Steg und im at the park Hotel mit spannenden Lesungen, Diskussionen und Kabaretts. Infos: www.stadt-kultur.at

Artists ON AIR widmet sich am Donnerstag, 12. November, 18 Uhr, in der Artothek in Krems dem künstlerischen Schaffen zweier internationaler Gäste des Artist in Residence-Programms: der kroatischen Autorin Ena Katarina Haler sowie dem aus Liechtenstein stammenden Künstler Arno Oehri. Infos: www.literaturhausnoe.at

Das renommierte Ensemble Federrausch behandelt in „Als sie mich eroberte“ das große Thema Beziehung. Am Donnerstag, 12. November, 19.30 Uhr, findet die Uraufführung in der Kulturszene Kottingbrunn statt. Kammermusik im Spiegel der Epochen ist das Thema des „Konzert hinter dem Schloss“ mit Karin und Doris Adam am Freitag, 13. November, 19.30 Uhr. Weitere Termine: www.kulturszene.at

Am Freitag, 13. November, 16 Uhr, feiert das THEO die Premiere des Stücks „Ikarus! oder: Der Himmel ist blau und auch das Meer“ von Josee Hussaarts. Gespielt wird im Mehrzwecksaal des Sozialzentrums Brunn am Gebirge. Zu sehen bis Sonntag, 6. Dezember. Infos: www.theaterort.at

Das Kultmusical „The Addams Family“ entführt im Stadttheater Baden in eine Welt voller schwarzem Humor, morbider Romantik und herzerwärmender Skurrilität. Premiere ist am Freitag, 13. November, 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen bis 22. Jänner 2027. Infos: www.buehnebaden.at

„Alice im Wunderland“ verzaubert am Freitag, 13. November, 16 Uhr, Groß und Klein in der Tischlerei Melk. „Im falschen Film“ ist Thomas Maurer am Samstag, 14. November, 20 Uhr. Infos: www.wachaukulturmelk.at

Jutta Enzersdorfer-Freidl zeigt in ihrer neuen Ausstellung „story painting“ im Haus der Kunst in Baden ab Freitag, 13. November, 19 Uhr, ihre künstlerische Art, die Beziehung zwischen Menschen, Natur und Themen unserer Zeit auf Leinwand umzusetzen. Zu sehen bis 22. November. Infos: www.baden.gv.at

Die Verbindung von afrikanischem A-cappella-Gesang und europäischer Klassik ist das Markenzeichen von MoZuluArt. Die Gruppe gastiert am Freitag, 13. November, 19.30 Uhr, im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. Infos: www.konzerthaus-weinviertel.at

NÖDOK on Tour lädt zur Eröffnung der Ausstellung „Bildstörung“ am Freitag, 13. November, 19.30 Uhr, im Rathaussaal in Groß Gerungs. Bis 22. November. Infos: www.noedok.at

Die Neue Bühne Wien gastiert mit „Außer Kontrolle“ am Freitag, 13. November, 19 Uhr, im Theater am Steg in Baden. Ein zauberhaftes Weihnachtsmärchen voller Magie, Spannung und Fantasie erwartet die Besucher am Montag, 16. November, 19 Uhr, von der „I Dance Company“ unter dem Titel „Der Puppenmacher“. Infos: www.badeninkultur.at

Der Verein Filmzuckerl geht am Samstag, 14. November, in die siebente Auflage des Kurzfilmfestivals „Kurz.Film.Zuckerl“ in die Filmbühne Waidhofen an der Ybbs. Zehn aktuelle Kurzfilme aus Österreich werden auf der großen Leinwand zu sehen sein und um zwei Preise antreten. Infos: www.filmzuckerl.at

Das Kindertheaterstück „Nur ein Tag“ von Martin Baltscheit wird am Samstag, 14., Sonntag, 15., sowie am Sonntag, 22. November, jeweils um 17 Uhr, im TAM – Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya gezeigt. Das Gastspiel „Wenn’s Joahr umageht 2026“ ist am Freitag, 13. November, zu sehen. Infos: www.tam.at

Das Festival „Jazz, Wine & More“ verwandelt den traditionsreichen Weinort Gumpoldskirchen am Samstag, 14., und Sonntag, 15. November, in eine Bühne für Big-Band-Sound und zeitgenössischen Jazz. Programm: www.jazz-wine-more.eu

Der Langenloiser Herbst geht heuer in seine 42. Auflage und lädt bis 28. November zu einem abwechslungsreichen Kulturprogramm ein – etwa zu „Ein Hoch auf Vocatief“ am Samstag, 14. November, 19 Uhr, im Arkadensaal in Langenlois. Programm unter: www.kulturlangenlois.at

Mit einer besonderen musikalischen Entdeckung läutet die Beethoven Philharmonie am Sonntag, 15. November, 18 Uhr, im Congress Center Baden das Beethoven-Jubiläumsjahr 2027 ein. Im Mittelpunkt des Konzerts steht eine echte Rarität: Ludwig van Beethovens selten zu hörendes „Nulltes“ Klavierkonzert in Es-Dur, WoO 4. Infos: www.ccb.at

Mit „Lied der Welt“ erinnert „Viva la Classica!“ am Montag, 16. November, 19 Uhr, in der Musikschule Krems an die Opfer der Novemberpogrome 1938 und widmet den Abend jenen Komponistinnen und Komponisten, deren Leben und Schaffen durch NS-Verfolgung, Vertreibung und Exil geprägt wurden. Infos: www.vivalaclassica.com

Wie bedroht sind heimische Wildtiere durch illegale Verfolgung? Dieser Frage widmet sich die Ausgabe von „Erlebte Natur“ am Dienstag, 17. November, im Haus für Natur im Museum Niederösterreich. Bei „Nachts im Museum“ am Freitag, 20. November, übernehmen Nachtwächter Wurlitzer und die schlaue Museums-Eule Poldi das Kommando und führen Kinder ab sieben Jahren durch das Haus. Infos: www.museumnoe.at