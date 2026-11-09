DEICHMANN PLUS überrascht mit neuen Vorteilen

Wien (OTS) -

Mehr Vorteile, weniger Zettelwirtschaft und nach dem Einkauf noch eine Überraschung: DEICHMANN PLUS bündelt zahlreiche Services und Extras in einem kostenlosen Kundenprogramm. Mitglieder profitieren von einem 5 Euro Willkommensrabatt, Geburtstagsgutschein, 30 Tage Preisgarantie, exklusiven Aktionen und dem Umtausch ohne Kassenbon. Neu: Nach jedem Einkauf wartet ein Gutschein im digitalen Kundenkonto. Besonders bequem lassen sich alle PLUS Vorteile über die DEICHMANN App nutzen. Coupons und digitale Kundenkarte sind damit direkt am Smartphone griffbereit.

Ein Einkauf, ein neues Paar Schuhe und jetzt auch ein Extra für danach: DEICHMANN erweitert sein kostenloses Kunden-Programm um einen neuen Vorteil. Nach jedem Einkauf, egal ob online oder in der Filiale, erhalten DEICHMANN PLUS-Mitglieder einen Gutschein, der automatisch im digitalen Kundenkonto unter „Meine Rabatte“ hinterlegt wird. Damit ergänzt DEICHMANN die bestehenden Vorteile des Programms um einen weiteren Bonus für den nächsten Einkauf.

Mehr PLUS beim Shoppen

Der neue Gutschein ergänzt eine Reihe bestehender Vorteile: Neue Mitglieder starten mit einem 5 Euro-Willkommensrabatt, zum Geburtstag gibt es einen persönlichen Gutschein und exklusive Aktionen und Coupons sorgen auch zwischendurch für Extras. Auch das bekannte „Hätte ich doch noch gewartet“ nach dem Shopping soll sich erübrigen: Wird ein gekaufter Artikel innerhalb von 30 Tagen dauerhaft reduziert, erhalten PLUS-Mitglieder dank 30 Tage-Preisgarantie automatisch einen Gutschein über die Differenz.

Kassenbon? Kann zuhause bleiben.

Auch beim Umtausch setzt DEICHMANN PLUS auf weniger Aufwand: Statt nach dem Kassenbon in Taschen und Schubladen zu suchen, genügt die digitale Kundenkarte. Sie ist ebenso wie Coupon, Rabatte und die neue Gutscheinbox direkt über das Kundenkonto abrufbar. Unter „Meine Rabatte“ sind alle verfügbaren Angebote gebündelt und können online oder in der Filiale eingelöst werden.

DEICHMANN PLUS besonders smart mit der App nutzen

Noch schneller sind die PLUS Vorteile mit der DEICHMANN-App zur Hand: Coupon und die digitale Kundenkarte sind direkt am Smartphone abrufbar und können an der Kassa mit wenigen Klicks vorgezeigt werden. Kein langes Anmelden, kein Suchen nach Gutscheinen oder Kundenkarte: In der App ist alles gebündelt und jederzeit griffbereit. So wird DEICHMANN PLUS zum praktischen Begleiter beim Shoppen und der Einkauf noch einfacher und bequemer. Die DEICHMANN App kann dabei noch mehr: Nutzerinnen und Nutzer können direkt shoppen, Bestellungen verfolgen, die nächste Filiale finden und persönliche Angaben wie Schuhgröße, bevorzugte Marken oder Interessen hinterlegen. Die Registrierung für DEICHMANN PLUS ist kostenlos.