Israelischer Diaspora Minister zu Besuch in Graz

Graz Wien Salzburg (OTS) -

Graz/Wien (OTS) – Auf Einladung der Jüdischen Gemeinde Graz hat der israelische Minister für Diaspora-Angelegenheiten und die Bekämpfung des Antisemitismus, Amichai Chikli, am 8. und 9. November 2026 Graz besucht. Begleitet wurde Chikli vom Mitglied der Knesset, Ariel Kallner. Es war der erste Besuch eines israelischen Ministers in der Geschichte der jüdischen Gemeinde. Graz war zugleich die einzige jüdische Gemeinde, die Chikli im Rahmen dieser Österreichreise besuchte. Bereits im Vorfeld hatte der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für Salzburg, Steiermark und Kärnten, Elie Rosen, das israelische Regierungsmitglied, Kallner sowie den Europaabgeordneten Harald Villimsky zu einem Treffen mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) im Parlament begleitet.

Im Zentrum des Programms des israelischen Regierungsmitgliedes (Likud) standen neben dem Besuch von Rosenkranz am 9. November vor allem die Besichtigung der Synagoge und des erst im September 2026 eröffneten jüdischen Kulturzentrums in Graz, der auch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) beiwohnte. Anlässlich des Jahrestages der Novemberpogrome 1938 nimmt die israelische Delegation auch an einer im kleinsten Rahmen abgehaltenen Gedenkfeier teil.

Rosen würdigte den Besuch des israelischen Ministers als bedeutendes Zeichen der Verbundenheit Israels mit der jüdischen Gemeinde. Die Erinnerung an den November 1938 verpflichte, Antisemitismus in der Gegenwart klar zu benennen und diesem entschlossen entgegenzutreten. Der Schutz jüdischen Lebens müsse sich im Handeln erweisen – unabhängig davon, aus welchem politischen oder religiösen Umfeld die Bedrohung komme. Oftmals hier zu Lande an den Tag gelegte selektive Empörung dürfe keinen Platz bekommen. Diese zeuge ebenso wie Brandmauern mehr von politischen Kalkül denn tatsächlicher Verantwortung.

Angesichts der Übergriffe auf jüdische Menschen und Einrichtungen in Europa unterstrich Rosen die besondere Bedeutung Israels für die Diaspora: Israel sei für das jüdische Volk Rückversicherung. Die Gewissheit, dass es einen jüdischen Staat gibt, der für verfolgte Juden einstehe und ihnen eine Zuflucht biete, habe jüdisches Leben grundlegend verändert. Die Solidarität mit dem jüdischen Staat sei uneingeschränkt, dessen Existenz und Sicherheit für Juden in aller Welt von elementarer Bedeutung.

Bei der öffentlichen Gedenkfeier der Israelitischen Kultusgemeinde in Graz werden am Abend auch Knessetabgeordneter Ariel Kallner sowie zahlreiche Repräsentanten aus Politik und Gesellschaft teilnehmen. Die Veranstaltung verbinde das Gedenken an die Novemberpogrome 1938 mit der Verantwortung für jüdisches Leben in der Gegenwart, so die jüdische Gemeinde.