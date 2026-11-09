Campus Tivoli: Erinnern bedeutet, Verantwortung zu übernehmen

Wien (OTS) -

Antisemitismus entschieden entgegenzutreten, ist das ganze Jahr über ein zentraler Schwerpunkt der Arbeit des Campus Tivoli. Rund um den 9. November rückt der Campus Tivoli die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus ebenso in den Mittelpunkt wie die Auseinandersetzung mit Antisemitismus heute. An diesem Tag gilt das Gedenken den Opfern der Novemberpogrome 1938. Es ist zugleich Mahnung, gegenüber jeder Form von Judenhass wachsam zu bleiben.

„Die Novemberpogrome erinnern uns an die schreckliche Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. In dieser Nacht wurden Jüdinnen und Juden gedemütigt, verfolgt, verhaftet und ermordet, ihre Synagogen, Geschäfte und Wohnungen wurden brutal zerstört“, so Wolfgang Sobotka, Präsident des Campus Tivoli.

Zum Auftakt des Schwerpunkts fand am 5. November die Präsentation des Buches „Judenhass. Ein Virus, das die Welt umspannt“ statt. Der Historiker und Ö1-Wissenschaftsjournalist Martin Haidinger zeichnet darin die Erscheinungsformen des Judenhasses nach – von der Antike bis in die Gegenwart. Ebenso ordnet er in seinem Buch die aktuellen Debatten rund um Israel, Antizionismus und neue Formen des Antisemitismus ein.

„Der Kampf gegen Antisemitismus ist keine Frage der politischen Couleur, sondern eine klare Haltung, die wir gemeinsam tragen müssen. Deshalb ist es umso wichtiger, darauf aufmerksam zu machen und Verantwortung zu übernehmen“, betont Sobotka.

Heute, am 9. November, folgt ein Gespräch mit Staatssekretär Alexander Pröll. Im Zentrum des Gesprächs steht die Frage, wie Antisemitismus im Alltag, im digitalen Raum und in der Mitte der Gesellschaft wirksam bekämpft werden kann.

Staatssekretär Alexander Pröll: „Antisemitismus ist fast neun Jahrzehnte nach den Novemberpogromen wieder erschreckend präsent – auf unseren Straßen, im Internet und mitten in unserer Gesellschaft. Das muss uns alle alarmieren. Die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus ist für uns deshalb auch ein klarer Auftrag, heute zu handeln. Mit unserer Nationalen Strategie gegen Antisemitismus 2.0 setzen wir gezielt auf Prävention, Bildung und den Schutz jüdischen Lebens. Unser Ziel ist ein Österreich, in dem Jüdinnen und Juden ihre Identität weiterhin offen, selbstbewusst und ohne Angst leben können. Dafür setzen wir uns mit aller Entschlossenheit ein.“