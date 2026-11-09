Verlässliche Übertragung für Österreichs Radiovielfalt

Wien (OTS) -

Unterschiedliche Programme, unterschiedliche Zielgruppen, ein gemeinsamer Anspruch: Radio muss verlässlich bei den Menschen in Österreich ankommen. Und Big Blue Marble ist der Partner dafür. Der Broadcasting- und Streaming-Experte unterstützt Österreichs Radiosender bei der technischen Verbreitung ihrer Inhalte über UKW, DAB+ und Streaming. Dabei verbindet Big Blue Marble langjährige Erfahrung im Rundfunk mit digitalen Lösungen und begleitet Radioanbieter von der Planung bis zum laufenden Betrieb.

„Wir sind Partner für die gesamte Radiolandschaft – für öffentlich-rechtliche ebenso wie für private Anbieter, für bundesweite Programme genauso wie für regionale Sender. Unsere Kunden gestalten das Programm, wir sorgen für die verlässliche Übertragung. Damit schaffen wir die technische Grundlage dafür, dass Österreichs Radiovielfalt die Menschen erreicht“, sagt Michael Wagenhofer, Group CEO von Big Blue Marble.

Partnerschaften auf Augenhöhe

Österreichs Radiovielfalt lebt von unterschiedlichen Aufgaben und Programmprofilen: Die öffentlich-rechtlichen Sender des ORFs, die Information, Kultur und Unterhaltung mit ihrem gesetzlichen Programmauftrag verbinden, wie private Radios, die diese Vielfalt mit regionaler Nähe, unterschiedlichen Musikformaten und Angeboten für spezifische Interessen und Zielgruppen erweitern.

Big Blue Marble ist technischer Partner für beide Welten: Zu den Kunden zählen neben den ORF-Programmen Ö1, Ö3 und FM4 zahlreiche über UKW und DAB+ verbreitete private Angebote, darunter kronehit, Radio Arabella, Radio 88.6, Radio Austria, Antenne Österreich, Klassik Radio, Radio Nostalgie oder ENERGY. Mit Radio U1 Tirol, das im Oktober den Betrieb seines UKW-Sendernetzes in die Hände von Big Blue Marble legte, und dem erst am 8. November über UKW, DAB+ sowie Streaming „aufgeschalteten“ Servus Radio vertrauen nun zwei weitere Neukunden auf die Übertragungskompetenz von Big Blue Marble.

Bewährte Infrastruktur mit digitalen Perspektiven

Big Blue Marble gestaltet den Wandel vom analogen zum digitalen Radio in Österreich. UKW bleibt ein wichtiger Verbreitungsweg, insbesondere im Krisenfall, während DAB+ und Streaming zusätzliche Möglichkeiten für neue Programme und Zielgruppen eröffnen.

Zukunftsfähigkeit bedeutet dabei nicht, bewährte Technik einfach abzulösen, sondern die Stärken verschiedener Übertragungswege zu verbinden. Sendeanlagen entwickeln sich so zu modernen Kommunikationsknotenpunkten, die klassischen Rundfunk, digitale Angebote und künftig auch neue Warntechnologien zusammenbringen können. Ihre Bedeutung geht dabei weit über die tägliche Programmversorgung hinaus: Radio über Antenne erreicht viele Menschen gleichzeitig, ohne beim Empfang auf Internet oder öffentliche Mobilfunknetze angewiesen zu sein. Die laufende Modernisierung der Infrastruktur ist damit auch eine Investition in eine widerstandsfähige Informationsversorgung.

„Die Zukunft des Radios ist keine Entscheidung zwischen Antenne und Internet. Sie liegt im Zusammenspiel verlässlicher Übertragungswege. Deshalb investieren wir in robuste Sendernetze und digitale Lösungen, damit die Programme unserer Kunden die Menschen auch morgen zuverlässig erreichen“, fasst Wagenhofer abschließend zusammen.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

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