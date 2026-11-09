VPNÖ-Hackl: „SPÖ-Marterbauers wirtschaftspolitische Ideologie ist verheerend für den Wirtschaftsstandort“

St. Pölten (OTS) -

„Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat die Flugabgabe völlig zu Recht als Schildbürgerstreich bezeichnet und deren ersatzlose Streichung gefordert. Die Argumente dafür sind hinlänglich bekannt – sie ist ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Konkurrenten in den Nachbarländern. Die Flugabgabe verhindert keinen einzigen Flug, sondern verschiebt sie nur ins nahe Ausland. Wer trotz der Chancen auf mehr Wertschöpfung und tausende zusätzliche Arbeitsplätze starrsinnig an dieser Abgabe festhält, muss sich schon die Frage gefallen lassen: Ist der Finanzminister selbst zum Schildbürger geworden? Die reine Blockadehaltung alleine ist zu wenig. Mit Ideologie löst man keine wirtschaftspolitischen Probleme. Das haben die Landeshauptleute quer über Parteifarben erkannt, nur der SPÖ-Finanzminister scheinbar nicht“, reagiert Klubobmann Kurt Hackl auf die Aussagen von Finanzminister Marterbauer in Brüssel.

„Alle neun Landeshauptleute ziehen hier richtigerweise an einem Strang. Wenn der Passagierstrom und die Wertschöpfung in die benachbarte Slowakei oder nach Tschechien verlagert werden, wo keine solche Abgabe existiert, verliert Niederösterreich Arbeitsplätze – und für das Klima ist absolut nichts gewonnen. Dem Flughafen Schwechat und unserer heimischen Wirtschaft werden so die Flügel ohne Not gestutzt. Anstatt das Budget auf dem Rücken der Wettbewerbsfähigkeit zu konsolidieren, braucht Österreich endlich Hausverstand statt Steuer-Starrsinn: Die Flugabgabe gehört ersatzlos gestrichen“, so Hackl abschließend.