„Die Wahrheit über ...“: Zwei neue Dokus über „Stress“ und „Rauchen und Vapen“

Wien (OTS) -

Wo lauern Gefahren im Alltag, was steckt wirklich hinter dem, was versprochen wird, und was sagt die Wissenschaft zu den wichtigen Themen der heutigen Zeit? Mit „Die Wahrheit über ...“ präsentieren ORF 1 und ORF ON am Mittwoch, dem 11. November 2026, zwei neue Dokus, die mit Mythen aufräumen, gesellschaftliche Phänomene unter die Lupe nehmen, Fakten von Fiktion trennen und als Orientierungshilfe dienen – wissenschaftlich fundiert, nah am Alltag und untermauert durch das Wissen von Expertinnen und Experten. Gesellschaftlich relevante und hochaktuelle Themen um alltägliche Reizüberflutung und gesundheitliche Risiken stehen zum zweiteiligen Auftakt auf dem Programm: Den Start macht „Die Wahrheit über Stress“ (21.05 Uhr), gefolgt von „Die Wahrheit über Rauchen und Vapen“ (22.00 Uhr).

Mehr zu den Inhalten

Die Wahrheit über Stress (21.05 Uhr)

Stress begleitet uns überall: im Beruf, im Alltag und sogar in der Freizeit. Wie wirkt sich Stress auf Körper und Geist aus? Nützlich in moderatem Maß, aber gefährlich, sobald chronisch. Forschende erklären, wie Hormone, Nervensysteme und Psyche reagieren. Kulturbedingt unterscheidet sich der Umgang mit Stress. Wie lassen sich Belastungen reduzieren und wie kann die Resilienz gestärkt werden?

Die Wahrheit über Rauchen und Vapen (22.00 Uhr)

Die Abhängigkeit von Nikotin ist wohl eine der stärksten überhaupt. Vapen mit Elektro-Zigaretten hat sie moderner denn je gemacht. In dieser Doku wird deutlich, wie Nikotin das Gehirn verändert und dass Vapen nicht harmlos ist. Wissenschaftliche Fachleute und Betroffene geben Einblicke in körperliche und psychologische Folgen, zeigen aber auch mögliche Wege aus der Sucht auf.