„Report“ über Altersbeschäftigung, Lehre in der Krise und Strategie für Großrechenzentren

Wien (OTS) -

Yilmaz Gülüm präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 10. November 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Länger arbeiten, aber wie?

Die Regierung will, dass die Menschen länger arbeiten, aber wie das gelingen soll, darüber sind sich ÖVP, SPÖ und NEOS nicht einig. Während die NEOS auf eine Anhebung des Pensionsantrittsalters und die Einführung einer Teilarbeitsfähigkeit pochen, möchte die SPÖ ein Bonus/Malus-System für Unternehmen, damit diese mehr ältere Beschäftigte einstellen und behalten. Denn schon jetzt gibt es viele Branchen, in denen nicht einmal die Hälfte der Beschäftigten aus der Erwerbsarbeit in die Pension wechseln. Aber was braucht es wirklich, welche Vorschläge sind sinnvoll? Patrick Gruska, Lena Hager und Ulla Kramar-Schmid haben mit Betroffenen, Fachleuten und der Politik gesprochen.

Live im Studio zu Gast: Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl

Lehre in der Krise: Warum das Erfolgsmodell unter Druck steht

Österreich war jahrzehntelang stolz auf das Erfolgsmodell Lehre. Mittlerweile steht es vor großen Problemen. Im Osten fehlt es an Lehrstellen, im Westen an Lehrlingen. Ein Beispiel dafür ist das Bundesland Salzburg. Dort gibt es laut AMS im Oktober 121 offene Lehrstellen für Köchinnen und Küchengehilfen, aber nur zehn Suchende. In der Bundeshauptstadt hingegen gehen viele Suchende im Kampf um offene Lehrstellen leer aus. Lena Hager, Alexandra Nöbauer und Marlene Seidel fragen in Salzburg und Wien nach, warum das Modell Lehre unter Druck steht und wie eine Kurskorrektur gelingen kann.

Wird Österreich zum Zaungast der KI?

Österreichs nächstes Großrechenzentrum soll im Burgenland entstehen. Erst vor wenigen Monaten sorgte ein ähnliches Vorhaben im oberösterreichischen Kronstorf für viel Kritik. Die Bevölkerung protestierte vergebens gegen das Google-Großrechenzentrum, das heimische Ressourcen verschlingt, ohne Wertschöpfung vor Ort zu schaffen. Nach dem Motto „Nickelsdorf darf nicht Kronstorf werden“ präsentiert die Energie Burgenland das neue Projekt mit geschlossenem Kühlkreislauf und umweltfreundlichen Batterien statt Dieselaggregaten. Laura Franz und Sabina Riedl hören sich in Nickelsdorf um – wie ist die Stimmung in der Lokalpolitik und der Bevölkerung? Muss Österreich denn immer Zaungast der amerikanischen Big-Tech-Giganten bleiben? Der österreichische Harvard-Export und KI-Forscher Raphael Suchomel meint, Österreich könne auch am Erwachsenentisch sitzen, wenn es seine Talente fördern und in eigene Rechenzentren investieren würde. Die Regierung werkt an einer Strategie für Großrechenzentren, die Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll am 19. November präsentieren will.