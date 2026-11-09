Anlässlich seiner Südamerikareise: Neue „kreuz & quer“-Doku „Der Papst und sein Peru“

Wien (OTS) -

Der heutige Papst Leo XIV., mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost, hat viele Jahre als Ordensmann in Peru gelebt. Von 2015 bis 2023 war er Bischof der Diözese Chiclayo, seither besitzt der gebürtige US-Amerikaner auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Anlässlich seiner Südamerikareise, die ihn vom 6. bis 17. November 2026 nach Uruguay, Argentinien und in seine „zweite Heimat“ Peru führt, zeigt die „kreuz & quer“-Neuproduktion „Der Papst und sein Peru“ von Peter Beringer am Dienstag, dem 10. November, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, wie Erfahrungen und Begegnungen in Peru den Augustinerpater geprägt haben und nun sein Denken und den Amtsstil als Papst beeinflussen.

Für die Peruaner ist er einer der ihren: 20 Jahre lang hat Robert Francis Prevost – der heutige Papst Leo XIV. – in Peru gelebt. Erstmals kommt der gebürtige US-Amerikaner 1985, im Alter von 30 Jahren, ins Land – als Missionar im abgelegenen Bistum Chulucanas an der Grenze zu Ecuador. Als Kirchenrechtler hilft er, das Bistum zu organisieren. Doch er macht sich mit Jugendarbeit und sozialen Initiativen auch als Seelsorger einen Namen. 1988, kaum 33-jährig, wechselt er in die Großstadt Trujillo, ebenfalls im Norden des Landes, um das dortige Ausbildungshaus der Augustiner und damit die Ausbildung seiner jungen Mitbrüder zu übernehmen. Er unterrichtet im Priesterseminar Theologie und Kirchenrecht, baut aber auch Kapellen sowie das Ordenshaus auf und scheut sich nicht, selbst mitanzupacken. Es ist eine gefährliche Zeit. Terroristen ermorden in den 1980er und 1990er Jahren 70.000 Menschen, auch die repressive Gegengewalt der Diktatur von Alberto Fujimori verbreitet Angst und Schrecken. Es gibt Todesdrohungen gegen die Augustiner. Robert Francis Prevost und seine Augustinerbrüder bleiben dennoch im Land. Prevost sorgt sich um die Flüchtlinge, die vor dem Terror nach Trujillo fliehen, und opponiert mit Unterschriftenaktionen gegen die Regierung.

Seine Leistungen in Trujillo festigen seinen Ruf innerhalb des Ordens – er wird im folgenden Jahrzehnt Generalprior in Rom und damit Chef aller Augustiner weltweit. Schließlich geht er 2015 im Auftrag von Papst Franziskus wieder nach Peru, diesmal als Bischof. Er nimmt die peruanische Staatsbürgerschaft an. Im Bistum Chiclayo etabliert er eine Seelsorge „an den Rändern“ und nahe an den Menschen, wie er sie vorher schon in Chulucanas und in Trujillo entwickelt hatte.

Peru und seine Menschen haben das Denken und die pastoralen Ideen von Papst Leo XIV. entscheidend geprägt. Wie es dazu kam, lässt Peter Beringer im Gespräch mit damaligen Weggefährten von Robert Francis Prevost in Chulucanas, Trujillo und Chiclayo für „kreuz & quer“ lebendig werden.