Weichenstellung für Generationen:

Wien (OTS) -

Die Energiewende ist mehr als die Umstellung der Stromerzeugung auf erneuerbare Energie. Für die Dekarbonisierung der Industrie, die langfristige Speicherung großer Energiemengen und die Absicherung des Energiesystems werden auch künftig gasförmige Energieträger benötigt. Wasserstoff und Biomethan werden dafür wesentliche Beiträge leisten. Die entsprechenden Infrastrukturen müssen bereits heute geplant werden.

Mit dieser Thematik beschäftigt sich die Austrian Gas Grid Management AG (AGGM) beim Austrian Gas Infrastructure Day 2026. Vorgestellt werden die Konsultationsfassungen der Langfristigen und integrierten Planung 2026 (LFiP), sowie gemeinsam mit Gas Connect Austria GmbH und TAG GmbH der Entwurf des Koordinierten Netzentwicklungsplans 2026 (KNEP) sowie die neue H₂-Roadmap 3.0. Damit werden heute Weichen im Infrastrukturaufbau gestellt, deren Wirkung weit über die kommenden Jahre hinausreicht.

Gas bleibt eine relevante Stütze des Energiesystems

Die Planung erfolgt vor dem Hintergrund eines Energiesystems, das sich grundlegend verändert. Gas versorgt Industrie, Gewerbe und Haushalte und leistet mit flexibel einsetzbaren Gaskraftwerken einen wichtigen Beitrag zur Stabilität des Stromsystems. Gerade bei geringer Stromerzeugung aus Wind und Photovoltaik braucht es steuerbare Leistung sowie leistungsfähige Transport- und Speicherinfrastrukturen. Zwischen Oktober 2025 und Februar 2026 kam es laut APG an rund der Hälfte der Tage zu einer sogenannten Dunkelflaute.

Gasförmige Energieträger erfüllen damit eine wichtige Flexibilitätsfunktion: Sie lassen sich in großen Mengen und über längere Zeiträume speichern und können Energie dann bereitstellen, wenn sie benötigt wird.

Österreich ist für den Winter 2026/27 gut vorbereitet

Für den bevorstehenden Winter ist die Gasversorgung Österreichs gewährleistet. Mit Stand 4. November 2026 waren die österreichischen Gasspeicher zu 65,81 Prozent gefüllt. Davon stehen 20 TWh strategische Gasreserve für Versorgungsengpässe zur Verfügung. Auch die netztechnische Ausgangslage ist robust.

Versorgungssicherheit bedeutet heute allerdings mehr als ausreichend Gas in den Speichern. Die geopolitischen Veränderungen der vergangenen Jahre haben Lieferquellen und Transportrouten grundlegend verschoben. Seit Anfang 2025 ist Deutschland die wichtigste Importroute für Österreich, auch Importe aus Italien haben 2025 an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig hat sich die Flussrichtung an der slowakischen Grenze vom Import zum Export verändert.

Bernhard Painz, Vorstand der AGGM:

„Österreich ist für den kommenden Winter gut vorbereitet. Die vergangenen Jahre haben aber gezeigt, wie rasch sich Lieferquellen und Gasflüsse verändern können. Versorgungssicherheit braucht deshalb ein leistungsfähiges und flexibles Netz, das unterschiedliche Routen nutzen und rasch auf neue Bedingungen reagieren kann.“

Flexibilität im Netz schafft Resilienz

Die veränderten Gasflüsse zeigen, wie wichtig eine flexible Infrastruktur ist. Ein resilientes Netz muss Energie aus unterschiedlichen Richtungen aufnehmen, innerhalb Österreichs bedarfsgerecht verteilen und die Speicher zuverlässig anbinden können.

Die aktuellen Planungen berücksichtigen diese Entwicklung. Der WAG Teil-Loop 1 stärkt beispielsweise die West-Ost-Transportkapazität. Zusätzliche Kapazitäten über Arnoldstein können die Importmöglichkeiten aus Italien erweitern. Auch die geplante Leitungsverbindung zwischen Salzburg und Tirol schafft Redundanz und verbessert die Anbindung an österreichische Speicher.

Dabei geht es nicht allein um neue Leitungen. Bestehende Infrastruktur soll bestmöglich genutzt, bedarfsgerecht weiterentwickelt und dort, wo möglich, künftig für erneuerbare Gase eingesetzt werden. So werden Investitionen, die heute getätigt werden, Teil der Infrastruktur für das zukünftige Energiesystem.

Heute das Gasnetz von morgen vorbereiten

Mit der H₂-Roadmap 3.0 zeigt die AGGM, wie schrittweise eine österreichweite Wasserstoffinfrastruktur entstehen kann. Ein wesentlicher Teil davon kann durch die Umwidmung bestehender Gasleitungen geschaffen werden. Parallel dazu bleibt ein redimensioniertes Methannetz für Biomethan und den langfristig erforderlichen Methantransport bestehen.

Nach der aktuellen Roadmap sollen rund 1.423 Kilometer bestehender Gasleitungen auf Wasserstoff umgerüstet und bedarfsorientiert bis zu 1.227 Kilometer Wasserstoffleitungen neu errichtet werden. Dadurch können Produktionsstandorte, Industriezentren, Speicher und internationale Wasserstoffkorridore miteinander verbunden werden. Die der LFiP zugrundeliegende Bedarfsabfrage bei Industrieunternehmen geht von einem Wasserstoffbedarf von rund 7 TWh im Jahr 2030, 25 TWh im Jahr 2040 und 33 TWh im Jahr 2050 aus.

Michael Woltran, Vorstand der AGGM:

„Infrastruktur wird für Jahrzehnte gebaut. Deshalb müssen wir heute berücksichtigen, welche Energieträger Österreich morgen benötigt. Die Planungen zeigen, wie bestehende Gasinfrastruktur weiter genutzt und schrittweise für Wasserstoff und erneuerbare Gase fit gemacht werden kann. Dafür braucht es jetzt die entsprechenden regulatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen.“

Dekarbonisierung braucht erneuerbare Gase

Auch 2050 werden gasförmige Energieträger eine tragende Säule des Energiesystems sein. Industrieunternehmen benötigen große Mengen verlässlich verfügbarer Energie und sind in zahlreichen Anwendungen auf speicherbare Moleküle angewiesen. Biomethan und klimaneutraler Wasserstoff können den Einsatz von fossilem Gas zurückdrängen, Energie langfristig speichern und das zunehmend auf erneuerbarer Stromerzeugung basierende Energiesystem flexibel unterstützen.

Eine vollständige Dekarbonisierung des Energiesystems kann deshalb nur gelingen, wenn neben erneuerbarem Strom auch erneuerbare Gase in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Die dafür notwendigen Infrastrukturen müssen lange im Voraus geplant werden. Genau dafür schaffen LFiP, KNEP und H₂-Roadmap, die auch in grenzüberschreitende Energiekonzepte eingebunden sind die Grundlage.

Österreich verfügt aufgrund seiner zentralen Lage sowie seiner gut ausgebauten Transport- und Speicherinfrastruktur über gute Voraussetzungen, auch künftig eine zentrale Rolle im europäischen Energiesystem einzunehmen. Die Weichen dafür müssen heute gestellt werden.

Konsultation bis 30. November 2026

Die Konsultationsfassungen von LFiP 2026 und KNEP 2026 werden am 9. November beim Austrian Gas Infrastructure Day vorgestellt. Stellungnahmen können bis

30. November 2026 an [email protected] übermittelt werden.

Über die AGGM

Die AGGM Austrian Gas Grid Management AG ist als Markt- und Verteilergebietsmanager für die zuverlässige Steuerung der Gasflüsse in Österreich verantwortlich. Gemeinsam mit den Netzbetreibern plant und optimiert sie das österreichweite Gasnetz und schafft damit eine wesentliche Grundlage für Versorgungssicherheit und die Transformation des Energiesystems.

Auf Basis ihres gesetzlichen Planungsauftrags erstellt die AGGM alle zwei Jahre die Langfristige und integrierte Planung (LFiP) für die Verteilergebiete sowie gemeinsam mit den Fernleitungsnetzbetreibern den Koordinierten Netzentwicklungsplan (KNEP) für das österreichische Fernleitungsnetz. Beide bilden die planerische Grundlage für Erhalt, Umbau und bedarfsgerechten Ausbau der Gasinfrastruktur und berücksichtigen Methan, Wasserstoff und die Integration von Biomethan.

Der KNEP 2026 umfasst die Entwicklung der Fernleitungsinfrastruktur von 2027 bis 2036. Die LFiP 2026 reicht in ihrer Betrachtung bis 2050 und umfasst 68 Projekte und Planungsprojekte, darunter 35 für Wasserstoff und drei zur Biomethaneinspeisung.

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