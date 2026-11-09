SPÖ-Vertreter*innen bei Ardo-Kundgebung: Forderung nach Lösung für Beschäftigte

Wien (OTS) -

Bei der Protest- und Solidaritätskundgebung von PRO-GE und GPA vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf haben heute zahlreiche SPÖ-Vertreter*innen ihre Unterstützung für die Beschäftigten gezeigt. Vor Ort waren neben SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim unter anderem die Abgeordneten zum Nationalrat Reinhold Binder, Silvia Kumpan-Takacs, Rudolf Silvan und Barbara Teiber sowie die Mitglieder des Bundesrates Christian Fischer und Martin Peterl. ****

Gemeinsam stellen sie sich klar hinter die Forderungen der Gewerkschaften. Seltenheim dazu: „Die Lösung für das heimische Gemüse war wichtig, aber es geht hier nicht nur um Versorgung, sondern auch um 190 Menschen, die im Ardo-Werk ihren Arbeitsplatz verlieren. Für jede und jeden einzelnen braucht es jetzt einen fairen und ausreichend dotierten Sozialplan und eine Arbeitsstiftung.“

Deutliche Kritik übt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer am bisherigen Vorgehen des Unternehmens: „Sechs Verhandlungsrunden und noch immer liegt kein anständiges Angebot auf dem Tisch. Ardo hat jahrelang gut in Österreich verdient – jetzt muss das Unternehmen auch seinen Beitrag für jene Beschäftigten leisten, die die Erfolge ermöglicht haben, statt sich einfach mit den Gewinnen aus dem Staub zu machen.“

Mit Blick auf die nächste Verhandlungsrunde am Donnerstag betont Seltenheim: „Die Beschäftigten brauchen Sicherheit. Wir stehen an der Seite der Belegschaft, des Betriebsrats und der Gewerkschaften, bis eine Lösung steht, die diesen Namen auch verdient.“ (Schluss) th/bj