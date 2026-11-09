Future Faces im Ausseerland: Wo Handwerk, Tradition und Tourismus weiterleben

Ausseerland Salzkammergut (OTS) -

Mit „Future Faces“ bringt das Ausseerland Salzkammergut die junge Generation auf die Bühne. Die traditionsreiche Urlaubsregion zeigt in einer Kampagne junge Durchstarter, die das Ausseerland bewusst für ihren Lebensmittelpunkt wählen. Die Rolle der jungen Generation wird den Tourismusverband auch weiterhin im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie beschäftigen.

In einer Gesellschaft mit steigendem Altersdurchschnitt – im Ausseerland liegt er bei rd. 48 Jahren – ist die junge Generation zahlenmäßig unterrepräsentiert. Dabei sind junge Menschen wesentliche Akteure für die Zukunftsgestaltung.

Als mit dem Österreicheischen Umweltzeichen ausgezeichnete Destination hat das Ausseerland Salzkammergut dieses Thema auf die touristische Agenda gesetzt: „ Junge Menschen sind unsere Gäste von morgen, aber auch diejenigen, die unsere Traditionen bewahren und die unsere Handwerkskunst, Betriebe und Höfe weiterführen“ , zeigt Mario Seebacher, Vorsitzender des Tourismusverband Ausseerland, auf.

Bildung und Berufe in der Region halten

Als Ausbildungsstandort ist das Ausseerland gut aufgestellt. Neben einer gut ausgebauten schulischen Infrastruktur genießen Lehrberufe im Ausseerland Salzkammergut einen hohen Stellenwert. Das Angebot reicht von modernen technischen Lehrberufen wie der Seilbahntechnik bis zu traditionellen Handwerksberufen wie Schneiderei, Lederhosenmacherei und Bäckerei. Zwischen 35 und 40 Prozent der Bevölkerung im Ausseerland verfügt über einen Lehrabschluss.

Aus Sicht des Tourismusverbandes trägt die junge Generation wesentlich zur touristischen Wertschöpfung bei: „Es gibt wunderbare junge Menschen bei uns, die eine Vision haben und dem Ausseerland eng verbunden sind“ , so Mario Seebacher.

Entscheidung für ein Leben im Ausseerland

Für die Future Faces Kampagne des TVB Ausseerland startete Social-Media- und Marketingexpertin Theresa Schwaiger einen Aufruf, um genau diese jungen Menschen vor den Vorhang zu holen. Insgesamt acht Future Faces geben in kurzen Reels Einblick in ihr Leben:

Markus Amon, Tischlerei und Plättenbau, der sich bewusst für die Fortführung des Familienbetriebs und die Bewahrung von regionalem Handwerkswissen entschied.

Viktoria Gewessler, Landwirtschaft, die den elterlichen Hof übernahm und die Landwirtschaft nicht nur führt, sondern auch Gästen näherbringt.

Maria Greindl, selbständige Schneidermeisterin, die nicht nur traditionelles Dirndlgewand herstellt, sondern auch upcycelt und eine eigene Kollektion entwirft.

Christine Kogler, Koglers Kuchl, die neue unternehmerische Ideen mit Nachhaltigkeit im umweltzertifizierten Familienbetrieb verbindet.

Antonia und Franz Pleiner, Goldschmiedin und Uhrmacher, die als Juweliere eine Brücke zwischen klassischer Handwerkskunst und neuen Trends schlagen.

Martin Roschitz, AKE Kälte- und Wärmetechnik, der sich für einen technischen Lehrberuf in einem Industriebetrieb im ländlichen Raum entschied und eine erfolgreiche Laufbahn entwickelte.

Lukas Wimmer, Loser Bergbahnen, der den Bergen so sehr verbunden ist, dass er als Seilbahntechniker den für ihn schönsten Arbeitsplatz gefunden hat.

Die Kampagne wird über Social Media ausgespielt und hat bislang eine Gesamtreichweite von 328.000 erzielt.