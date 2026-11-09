Apotheken sind keine Arztordinationen – Patientensicherheit darf nicht wirtschaftlichen Interessen geopfert werden

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagiert die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien auf die Diskussion im heutigen Ö1-Morgenjournal, Apotheken künftig verstärkt mit medizinischen Aufgaben wie der Verschreibung von Schmerzmittel, Wundversorgung oder Diabetesberatung zu betrauen. Für die Kammer ist dieser Vorstoß ein gefährlicher Irrweg, bei dem die Patientensicherheit zugunsten wirtschaftlicher Interessen in den Hintergrund zu geraten droht.

„Man kann nur den Kopf schütteln, mit welcher Selbstverständlichkeit hier ärztliche Kompetenzen für andere Berufsgruppen beansprucht werden. Apothekerinnen und Apotheker verfügen über eine wichtige pharmazeutische Ausbildung. Diese ist aber keine medizinische Ausbildung und berechtigt nicht dazu, ärztliche Diagnostik und Behandlung zu übernehmen“, stellt Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, klar. „Das österreichische Gesundheitssystem gilt international als eines der besten, um das uns viele Länder beneiden.“

Medizinische Versorgung ist mehr als eine Leistung über den Apothekentisch

Was auf den ersten Blick nach einfachen medizinischen Tätigkeiten aussehe, erfordere in Wahrheit fundiertes ärztliches Wissen und klinische Erfahrung. „Eine Mittelohrentzündung, die Verschreibung von Schmerzmitteln oder eine offene Wunde sind nicht harmlos, und eine Diabetesberatung weit mehr als die Besprechung von Blutzuckerwerten. Ärztinnen und Ärzte sind dafür ausgebildet, Erkrankungen zu erkennen, Risiken einzuschätzen und bei Komplikationen richtig zu handeln“, betont Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte.

Sie warnt insbesondere davor, den Eindruck zu erwecken, eine medizinische Untersuchung könne durch eine Beratung am Verkaufstresen der Apotheken ersetzt werden. „Patientinnen und Patienten haben ein Recht auf eine fachgerechte medizinische Versorgung. Sie dürfen nicht zu Versuchspersonen einer Entwicklung werden, bei der Berufsgrenzen aus wirtschaftlichen Interessen immer weiter verschoben werden.“

Wirtschaftliche Interessen dürfen nicht über Patientensicherheit stehen

Besonders befremdlich sei, mit welcher Selbstverständlichkeit die Ausweitung der Kompetenzen in Apotheken als Lösung für bestehende Versorgungsprobleme präsentiert werde. „Eine Apotheke wird nicht zur Arztordination, indem man ihr zusätzliche medizinische Aufgaben überträgt. Wenn die Apothekerschaft zusätzliche Geschäftsfelder erschließen will, soll sie das auch offen sagen. Die Gesundheit der Menschen darf aber nicht als Argument für wirtschaftliche Interessen herhalten“, kritisiert Kamaleyan-Schmied.

Apothekerinnen und Apotheker erfüllen eine wichtige Aufgabe bei der Arzneimittelversorgung. „Das ist ihre Kernkompetenz, und darauf sollten sie sich konzentrieren. Ärztliche Diagnosen und Behandlungen gehören hingegen in die Hände von Ärztinnen und Ärzten“, so Kamaleyan-Schmied.

Kassenordinationen stärken, statt ärztliche Aufgaben auszulagern

„Im Krankheitsfall, wie etwa einer Mittelohrentzündung, werden Patientinnen und Patienten jederzeit in Ordinationen unmittelbar versorgt.“ Präsident Steinhart stellt klar, dass Apotheken fachlich Kassenordinationen niemals ersetzen können. „Versorgungsengpässe im Kassensystem löst man nicht, indem man ärztliche Leistungen an Berufsgruppen ohne entsprechende medizinische Ausbildung auslagert.“

