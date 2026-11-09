  • 09.11.2026, 11:33:32
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Weltpremiere: Steirerball-Apfelstrudel mit steirischem Kürbiskernlikör

Erinnerung: Dreh-, Foto- und Verkostungstermin

Wien (OTS) - 

Am 11.11.2026 präsentieren der Verein der Steirer in Wien und einige Vertreter der Oststeiermark eine kulinarische Weltpremiere: den eigens kreierten Steirerball-Apfelstrudel, verfeinert mit steirischem Kürbiskernlikör. Bei der feierlichen Verkostung warten 300 frisch gebackene Strudel nach eigens entwickelter Rezeptur auf die Gäste. Knackige steirische Äpfel und frisch gepresster Apfelsaft ergänzen das genussvolle Programm.

Persönlich vorgestellt wird die kulinarische Neuheit am Mittwoch, 11. November 2026, um 11:11 Uhr am Wiener Heldenplatz – gemeinsam mit dem Verein der Steirer in Wien und den Oststeirern.

Vor Ort anwesend sind:
· Stefan Schindler, Geschäftsführer des Tourismusverbands Oststeiermark
· Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien
sowie weitere Vorstandsmitglieder des Vereins der Steirer in Wien

Zeit: Mittwoch, 11. November 2026 um 11:11 Uhr
Ort: Heldenplatz, neben der Durchfahrt in den Burghof

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ihre Anmeldung nehmen wir gerne unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 beziehungsweise [email protected] entgegen.

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