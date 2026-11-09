- 09.11.2026, 11:23:02
- /
- OTS0090
AVISO: Pressekonferenz „Niederösterreich zuerst“ mit LH-Stv. Landbauer und LR Antauer
am Dienstag, 10. November 2026 um 12:30 Uhr
Geschätzte Medienkollegen!
Ich darf Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz mit LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Landesrat Martin Antauer einladen.
Thema: Niederösterreich zuerst – Der neue Weg in der Asylpolitik
Zeit: Dienstag, 10. November 2026, 12:30 Uhr
Ort: NÖ Landhaus, Wald- und Weinviertelsaal, Landhausplatz 1, Haus 1A, 2. Stock, 3109 St. Pölten
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer
Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Alexander Murlasits
Telefon: +43 676 812 13 742
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN