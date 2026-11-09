AVISO: Pressekonferenz „Niederösterreich zuerst“ mit LH-Stv. Landbauer und LR Antauer

St. Pölten (OTS) -

Geschätzte Medienkollegen!

Ich darf Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz mit LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Landesrat Martin Antauer einladen.

Thema: Niederösterreich zuerst – Der neue Weg in der Asylpolitik

Zeit: Dienstag, 10. November 2026, 12:30 Uhr

Ort: NÖ Landhaus, Wald- und Weinviertelsaal, Landhausplatz 1, Haus 1A, 2. Stock, 3109 St. Pölten

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Anmeldung unter: [email protected]