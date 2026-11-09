  • 09.11.2026, 11:20:02
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Gstöttner: Gedenken an Novemberpogrome ist unsere historische Pflicht und Verantwortung

Generalsekretär zum 88. Jahrestag: Erinnerung wachhalten und jeder Form von Antisemitismus entschieden entgegentreten

Wien (OTS) - 

„Das Gedenken an die Novemberpogrome ist für uns Österreicherinnen und Österreicher historische Pflicht und Verantwortung. Wir müssen die Erinnerung wachhalten und entschlossen handeln, damit aus einem ‚Niemals vergessen‘ ein ‚Niemals wieder‘ wird“, betont Generalsekretär Markus Gstöttner anlässlich des 88. Jahrestags der Novemberpogrome.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden auch in Österreich Synagogen und Geschäfte zerstört sowie Jüdinnen und Juden verfolgt, misshandelt und ermordet. Gstöttner weiter: „Antisemitische Strömungen drohen auch heute wieder zu erstarken. Umso mehr sind wir alle gefordert, jeder Form von Antisemitismus konsequent entgegenzutreten. Das bedeutet, Hass klar zu benennen und füreinander einzustehen – auch dort, wo es unbequem ist. Denn der Kampf gegen Antisemitismus ist immer auch ein Einsatz für die Würde jedes einzelnen Menschen.“

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