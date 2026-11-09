FM4 Wortlaut 2026: Mirjam Roher gewinnt FM4 Kurzgeschichtenwettbewerb zum Thema „safe“

Wien (OTS) -

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Die Gewinnerin von Wortlaut 2026 steht fest: Die 22-jährige Mirjam Roher landet mit ihrem Text „Wovor wir nicht sicher sind“ auf dem ersten Platz des FM4 Kurzgeschichtenwettbewerbs. Mit einer Coming-of-Age-Geschichte über ein Teenagermädchen, das mit einer psychisch kranken Mutter am Land aufwächst, hat die Wienerin Mirjam Roher die Wortlaut-Jury überzeugt. Ihr Text erscheint am 10. November 2026 in der Anthologie „FM4 Wortlaut 26. ‚safe‘“ im luftschacht Verlag. Das Buch versammelt die zehn besten Kurzgeschichten, die heuer zum Thema „safe“ bei FM4 eingereicht wurden: von Safe Spaces bis zu Banktresoren, von Security bis zum sicheren Versteck, von Safer Sex bis zur Sicherheitszone. Junge Autorinnen und Autoren haben das Thema literarisch auf ganz unterschiedliche Weise interpretiert. Präsentiert wird das Buch bei der Wortlaut-Abschlussfeier im Literaturhaus Wien.

Wortlaut, der FM4 Kurzgeschichtenwettbewerb, ist seit seiner Gründung 2002 ein Sprungbrett für junge literarische Stimmen in Österreich. Viele ehemalige Teilnehmer:innen sind inzwischen relevante Stimmen im deutschsprachigen Literaturbetrieb. 2026 richtete Wortlaut sich speziell an Autorinnen und Autoren unter 35 Jahren. Über einen Zeitraum von sechs Wochen konnten sie ihre Kurzgeschichten zum Thema „safe“ einreichen.

Aus der großen Fülle an Einsendungen wählte eine Vorjury aus FM4-Redakteurinnen und -Redakteuren die 20 besten Texte für die Longlist aus. Diese wurde anschließend anonymisiert an die Hauptjury weitergegeben, die daraus zehn Texte für die Shortlist aussuchte und die „Top 3“ kürte. Alle zehn Beiträge sind nun im Wortlaut-Buch versammelt, die drei besten wurden mit einem Preisgeld dotiert. Die beste Kurzgeschichte wird außerdem in der Tageszeitung „Der Standard“ veröffentlicht.

Das sind die Gewinner:innen von FM4 Wortlaut 2026

Aus einer großen Auswahl an Texten setzten sich die folgenden drei Beiträge im diesjährigen Jahrgang durch:

1. Platz: „Wovor wir nicht sicher sind“ von Mirjam Roher

2. Platz: „Wassermelone, Kiwi, Obst“ von David Samhaber

3. Platz: „Safe and Sound in 4K Ultra HD” von Daniel Kjaerbaek

Über die Top 10 entschied eine hochkarätig besetzte Jury: Ulrike Haidacher (Autorin und Kabarettistin), Jürgen Lagger (luftschacht Verlag), Rahel (Musikerin), Monika Reitprecht (Stadt Wien Büchereien) und Jaqueline Scheiber (Autorin) waren für die diesjährige Auswahl verantwortlich.

Buchpräsentation im Literaturhaus Wien

Gefeiert wird die neue Anthologie bei der Wortlaut-Abschlussfeier am 10. November 2026 ab 19.00 Uhr im Literaturhaus Wien. Die drei Erstplatzierten lesen dabei aus ihren Texten. Das Buch kann direkt vor Ort erworben werden, zudem besteht die Möglichkeit, mit den Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen.

Der Wettbewerb wird von radio FM4 in Kooperation mit dem luftschacht Verlag ausgerichtet.

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