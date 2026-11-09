Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Traurige Gewissheit: Erstmals über 1000 Hitzetote in Österreich

Wien (OTS) -

„Jetzt ist es traurige Gewissheit: Erstmals sind im vergangenen Sommer in Österreich über 1000 Menschen an den Folgen extremer Hitze gestorben, allein in Wien waren es 229. Jede und jeder Einzelne ist zu viel”, so Judith Pühringer und Peter Kraus, die Parteivorsitzenden der Wiener Grünen, zur heute veröffentlichten AGES-Statistik. „Die hohe Zahl der Hitzetoten belegt auf erschütternde Weise, wie extrem der Sommer 2026 war. Gleichzeitig war die Stadtregierung auf die Hitze nicht vorbereitet, sie war hilflos und planlos”, so Pühringer. „Der Bürgermeister war während der gesamten Hitzewelle untergetaucht. Wir müssen jetzt alles dafür tun, dass die Stadtregierung in der kalten Jahreszeit nicht wieder die Augen verschließt. Der nächste Hitzesommer wird kommen – ob die Stadtregierung will oder nicht”, so Kraus.

Wirksamer Hitzeschutzplan überfällig

Die Wiener Grünen fordern die schnellstmögliche Einführung eines wirksamen Hitzeschutzplans. „Wien muss sich beim Hitzeschutz andere europäische Städte zum Vorbild nehmen. Dort gibt es längst klare Informationen darüber, ab welchen Temperaturen welche Akutmaßnahmen gesetzt werden. In Prag ist die Feuerwehr ausgerückt, um den Menschen zumindest kurzfristig Abkühlung zu verschaffen, in Florenz wurden zusätzliche kühle Schutzräume geöffnet und in Zagreb waren die Freibäder gratis. In Wien blieben hingegen die ‚Coolen Zonen’ selbst am Rekordwochenende mit 41 Grad geschlossen”, kritisiert Pühringer.

Für den langfristigen Schutz setzen sich die Grünen Wien seit Langem dafür ein, dass in Wien 100.000 neue Bäume gepflanzt werden – denn sie sind die beste Klimaanlage der Stadt. „Entsiegeln, begrünen, beschatten, kühlen muss die Devise sein. Dazu braucht es hitzesichere Spitäler, Schulen und Kindergärten – und eine Stadtregierung, die das Thema endlich ernst nimmt”, so Kraus.